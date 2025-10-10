Mkhitaryan rivela: «Mourinho mi ha chiamato “merda”, poi mi scriveva ogni sera di andarmene per prendere Sanchez»

In un estratto del suo libro, La mia vita sempre al centro, Henrikh Mkhitaryan, centrocampista armeno dell’Inter, racconta del deterioramento del suo rapporto con Josè Mourinho, con il quale ha lavorato al Manchester United dal 2016 al 2018:

Dopo un anno e mezzo di convivenza, il giocatore decise di farsi sentire con quello che era il suo allenatore dell’epoca: “Gli ho detto: mi stai criticando da un anno e mezzo, da quando sono arrivato al Manchester United”. La risposta di Mourinho fu letteralmente benzina sul fuoco, con Mkhitaryan che perse le staffe: “Mourinho mi ha detto che ero una ‘merda’ e io persi la pazienza”. A quel punto l’ex centrocampista dello Shakhtar rispose per le rime: “La merda sei tu. Una merda enorme”. Parole che il manager non sopportò: “Mou rispose: ‘Vattene da qui, non voglio più vederti’.”

Il rapporto ormai era incrinato e Mkhitaryan ha raccontato di ricevere lo stesso messaggio da Mourinho ogni sera: “Durante gli allenamenti, l’allenatore non mi diceva nulla, rimaneva in un religioso silenzio, ma ogni sera mi mandava un messaggio su WhatsApp: ‘Miki, per favore, vattene’.” La risposta? Un messaggio ricopiato all’infinito: “La situazione era diventata grottesca. Ogni volta rispondevo con la stessa frase copia e incolla: me ne andrò se troverò la squadra giusta, altrimenti aspetterò l’estate. Verso la metà di gennaio, il testo cambiò leggermente: ‘Miki, per favore, vattene, così posso prendere Alexis Sanchez’”.

Mkhitaryan e l’offerta della Lazio

Oltre ai ricordi della notte magica di Tirana, con la vittoria della Conference League, nell’autobiografia di Mkhitaryan c’è un altro episodio destinato a esaltare la tifoseria della Roma: il rifiuto dell’armeno di trasferirsi alla Lazio, nonostante offrisse un contratto più lungo rispetto all’Inter. “Lotito mi ha stupito: ‘Vieni da noi, con un contratto di tre anni più opzione sul quarto. E se vorrai andartene troveremo una soluzione di favore’, mi disse”, racconta il giocatore. Ma non ha accettato, perché “mentre mi raccontava della Lazio, pensavo alla Roma. Soprattutto alla gente. Alle bandiere. Alla Curva Sud”.