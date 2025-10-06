Home » Approfondimenti » Media e social

Mourinho accolto da una pioggia di oggetti e insulti dai tifosi del Porto

Lo Special One però ha sorpreso tutti e non si è mai scomposto e non è caduto nella trappola della provocazione

Mourinho

Portuguese coach Jose Mourinho attends a press conference during his official presentation as new Benfica coach at the Benfica Campus training center in Seixal, on the outskirts of Lisbon, on September 18, 2025. Benfica sacked Portuguese coach Bruno Lage following their defeat to Qarabag on September 16, 2025 evening in the Champions League, and contacted Jose Mourinho the next day to hire him. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Il ritorno di Mourinho a Porto per la sfida tra i padroni di casa e il suo Benfica non è stato dei migliori.  Il tecnico che con il Porto ha vinto Europa League e Champions League nel giro di due anni, oltre a due campionati e diverse coppe, è stato accolto in malo modo dai tifosi del Porto che non gli hanno perdonato la scelta di allenare il Benfica e hanno riservato per lui un’accoglienza da incubo per far sentire forte la propria voce. Mentre prendeva posto in panchina è stato il bersaglio di diversi oggetti lanciati dagli spalti nel tentativo di colpirlo, come bottigliette accartocciate, cartacce e ogni tipo di cosa che si trovassero sottomano.

È volato di tutto in campo, dalle bottiglie di plastica alle cartacce, ovviamente il tutto condito da fischi e da cartelli che gli ricordavano di non essere il benvenuto. A sorpresa lo Special One però non si è mai scomposto e non è caduto nella trappola della provocazione: non ha alzato lo sguardo e non ha fatto nessun gesto, come magari gli era capitato in altre occasioni, ma si è limitato a raccogliere quello che era stato lanciato sul terreno di gioco per liberarlo in vista dell’ingresso degli giocatori.

