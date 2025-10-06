Mourinho accolto da una pioggia di oggetti e insulti dai tifosi del Porto

Lo Special One però ha sorpreso tutti e non si è mai scomposto e non è caduto nella trappola della provocazione

Il ritorno di Mourinho a Porto per la sfida tra i padroni di casa e il suo Benfica non è stato dei migliori. Il tecnico che con il Porto ha vinto Europa League e Champions League nel giro di due anni, oltre a due campionati e diverse coppe, è stato accolto in malo modo dai tifosi del Porto che non gli hanno perdonato la scelta di allenare il Benfica e hanno riservato per lui un’accoglienza da incubo per far sentire forte la propria voce. Mentre prendeva posto in panchina è stato il bersaglio di diversi oggetti lanciati dagli spalti nel tentativo di colpirlo, come bottigliette accartocciate, cartacce e ogni tipo di cosa che si trovassero sottomano.

A reação de Mourinho ao arremesso de objetos pic.twitter.com/UcbWvMZcc7 — ZEROZERO (@zerozeropt) October 5, 2025

È volato di tutto in campo, dalle bottiglie di plastica alle cartacce, ovviamente il tutto condito da fischi e da cartelli che gli ricordavano di non essere il benvenuto. A sorpresa lo Special One però non si è mai scomposto e non è caduto nella trappola della provocazione: non ha alzato lo sguardo e non ha fatto nessun gesto, come magari gli era capitato in altre occasioni, ma si è limitato a raccogliere quello che era stato lanciato sul terreno di gioco per liberarlo in vista dell’ingresso degli giocatori.

