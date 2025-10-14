Milwaukee ingaggiano per la prima volta in Nba tre fratelli (El Pais)

La società, per non far partire il due volte Mvp della lega, Giannis Antetokounmpo, ha ingaggiato anche il piccolo Alex che non è proprio una cima

I Milwaukee Bucks per la prima volta riuniranno tre fratelli nella Nba, anche se il fatto che arrivino a condividere il campo è ancora un’incognita. La firma di Alex Antetokoumpo riunirà nella franchigia del Wisconsin il più giovane della saga familiare, di 24 anni. Con lui il due volte Mvp della lega, Giannis Antetokounmpo (30), e il maggiore della famiglia, Thanasis (33), entrambi campioni della lega statunitense nel 2021. Lo scrive El Pais

Il piccolo Antetokounmpo si deve giocare un posto in rosa

“Trattandosi di un contratto duale (two-way), resta da vedere se il piccolo Antetokounmpo farà parte della rosa della prima squadra. E sarà disponibile per il gruppo guidato da Doc Rivers all’inizio della stagione 2025-2026 la prossima settimana. In passato, il giocatore è già stato un membro dei Wisconsin Herd, squadra è associata ai Bucks nella G-League, la lega di sviluppo della Nba, per due stagioni. La notizia è stata anticipata da Espn e confermata da The Athletic la scorsa notte”.

Una carriera senza troppi squilli

“Alex Antetokounmpo torna negli Stati Uniti dopo aver giocato la scorsa stagione in Europa con il Paok Salonicco e aver firmato questo stesso agosto con l’altra squadra della città greca, l’Aris. Senza continuità nella maggior parte dei suoi precedenti progetti, l’ala di 2,03 metri ha iniziato la sua carriera professionale nell’Ucam Murcia, dove Sito Alonso lo ha fatto debuttare in modo marginale nella Liga Endesa”.

L’ingaggio per accontentare il fratello Giannis

“Senza mai trovare continuità il piccolo Anteto ha giocato per i Raptors 905 e gli Herd della G-League senza lasciare grandi titoli, provando anche negli ultimi anni con squadre europee in Lituania, Serbia e Grecia senza troppo successo. L’arrivo di Alex tra le fila dei Bucks coincide con un’altra estate piena di voci su una possibile partenza di Giannis dalla franchigia a cui è arrivato come numero 15 del Draft del 2013, e diversi analisti negli Stati Uniti collegano l’inclusione del fratello minore come un’altra concessione per cercare di accontentare e soddisfare i desideri della stella a Milwaukee.

Il leader degli Antetokounmpo ha vissuto un’estate speciale conquistando la medaglia di bronzo all’Eurobasket 2025. VIttoria insieme a due dei suoi fratelli, lo stesso Thanasis con cui condivide lo spogliatoio nei Bucks dal 2019, e Kostas, 27 anni, attualmente nelle fila dell’Olympiacos. Alex, il quarto della saga, non ha fatto parte della rosa della Grecia nell’appuntamento continentale. Per Giannis e gli Antetokounmpo, le accuse di nepotismo, simili a quelle che LeBron James ha affrontato con suo figlio Bronny nei Lakers la scorsa stagione, non sono una novità”.

Giannis Antetokounmpo e i Bucks al bivio rinnovo

“Alla stella restano due stagioni di contratto (a ragione di oltre 55 milioni di dollari a stagione) e una terza con opzione per il giocatore. Quindi potrebbe diventare free agent nel 2027 se lo desidera. Se il giocatore renderà esplicita la sua intenzione di non rinnovare la prossima stagione, i Bucks dovrebbero cercare uno scambio. Ciò per ottenere buoni asset in cambio invece di lasciarlo partire libero senza alcun compenso. L’unica formula che Giannis capisce è quella di vincere un nuovo titolo, e un altro fiasco nei play off può risultare definitivo”.