Milinkovic Savic sul rigore: «Puoi analizzare quanto vuoi però alla fine è un attimo, è una cosa che hai dentro»

Il portiere del Napoli, Vanja Milinkovic Savic che oggi è stato errore in campo parando il rigore di Camarda, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della gara vinta di misura sul Lecce

Le parole di Milinkovic Savic

Sul rigore parato?

«Puoi analizzare quanto vuoi però alla fine è un attimo, è una cosa che hai dentro: non so cosa è che mi spinge da una parte o dall’altra».

Mefistofele Milinkovic Savic para il rigore a Camarda

C’è un nuovo eroe del Napoli, l’eroe di giornata è Milinkovic Savic ex fratello calcisticamente minore di Sergej. Non è più minore. Il fratello è andato a giocare in Arabia Saudita. Lui, Vanja, nome cechoviano, è passato dal Torino al Napoli. Lo ha voluto Conte, non voleva affidare la porta esclusivamente a Meret. Diciamola tutta, non si fidava. Milinkovic sarebbe stato il titolare anche senza l’infortunio di Alex. E oggi a Lecce si è esibito nella specialità della casa: i calci di rigore (l’anno scorso ne ha parati quattro). Vanja è altissimo: due metri, e due centimetri secondo Wikipedia). Ne para tanti di rigori. Di fronte a lui il baby Camarda dal dischetto per un tocco di mano in area di Juan Jesus. Senza nessuna titubanza Vanja si mette in mezzo ai pali e salva il risultato del Napoli. Rigore disinnescato e risultato fermo sullo 0-0.

Opta esalta Milinkovic-Savic, cinque rigori parati degli ultimi nove rigori affrontati in Serie A

Vanja Milinkovic-Savic ha parato ben cinque degli ultimi nove rigori affrontati in Serie A; inoltre, dall’inizio della scorsa stagione, solo Nikola Vasilj (6) ha parato più rigori del portiere serbo (5) nei Big-5 tornei europei. Intuito.