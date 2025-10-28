Home » Approfondimenti » Statistiche

Opta esalta Milinkovic-Savic, cinque rigori parati degli ultimi nove rigori affrontati in Serie A

Dall'inizio della scorsa stagione, solo Nikola Vasilj ha parato più rigori del portiere serbo nei Big-5 tornei europei

Dc Castel di Sangro 03/08/2025 - amichevole / Napoli-Brest / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Vanja Milinkovic-Savic

Opta esalta il portiere del Napoli, Milinkovic-Savic che nella partita di oggi contro il Lecce ha salvato il risultato parando il rigore tirato da Camsrda.

Opta scrive

Vanja Milinkovic-Savic ha parato ben cinque degli ultimi nove rigori affrontati in Serie A; inoltre, dall’inizio della scorsa stagione, solo Nikola Vasilj (6) ha parato più rigori del portiere serbo (5) nei Big-5 tornei europei. Intuito.

 

