Milinkovic Savic non va in Nazionale, il Napoli comunica alla Serbia che avrà un problema alla schiena per dieci giorni

Altro infortunio in casa Napoli. Stavolta è Vanja Milinkovic-Savic la vittima. Come si apprende da una nota ufficiale della federazione serba, il portiere ha accusato un problema alla schiena che lo costringerà a saltare gli impegni con la nazionale contro Albania (11 ottobre) e Andorra (14 ottobre) validi per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

L’annuncio della Serbia

“Vanja Milinkovic sarà assente: Savic, che soffre di mal di schiena, ha giocato contro il Genoa sotto iniezioni, e il Napoli ha informato per iscritto la Fss che avrà bisogno di circa dieci giorni di recupero”, si legge. Lo ricordiamo, l’estremo difensore ex Torino aveva già deciso di saltare i precedenti impegni con la Serbia per cercare di integrarsi al meglio tra le fila del Napoli.

Il portiere del Napoli, Vanja Milinkovic-Savic, in mixed zone, dopo la vittoria in Champions League contro lo Sporting Lisbona, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua parata nel finale:

Le parole di Milinkovic-Savic

«Ho fatto quello che dovevo fare. Ognuno oggi ha fatto quello che doveva fare, quindi i tre punti oggi sono di tutti».

Sei il portiere della Champions League? «Non lo so, direi di no. Non lo so e non ci ho pensato. Quando il mister decide che devo giocare io gioco io, e basta».

Cosa ti ha chiesto Antonio Conte in costruzione prima della partita? «Quello che avete visto: quando loro accettano l’uno contro uno di andare lungo».