Pioli nervoso: «Così gli arbitri invitiamo i giocatori a continuare a simulare, a buttarsi a terra e mettere le mani in faccia»

L’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la sconfitta contro il Milan

Le parole di Pioli

Pradè ha detto “Se c’è una persona che può portarci fuori è Pioli”.

«Questo è uno dei motivi per cui sono così dispiaciuto dei risultati, perchP la Fiorentina ha scommesso molto su di me. Purtroppo non riusciamo a ottenere i risultati, sono sicuro della gestione, ma i risultati dicono il contrario. Dobbiamo cercare di fare meglio noi e non solo noi»

Si riferisce agli arbitri? Cosa sente di dire?

«Sento di aggiungere che facendo così invitiamo i giocatori a continuare a simulare, a buttarsi a terra e mettere le mani in faccia e non solo in area di rigore. Basta che un giocatore al primo contatto si mette le mani in facia e tutti fischiano. Io riparto dalla prima norma che ci hanno detto gli arbitri che il Var interviene se c’è un chiaro ed evidente errore, questo non mi sembra il caso. Peccato, sento tanti commenti qualcuno mi sembra anche molto banale».

Kean?

«Moise cominciava sentire fastidio alla caviglia e aveva perso una settimana di lavoro. Abbiamo costruito di più con Nicolussi a costruire. Abbiamo anche palleggiato bene, ma potevamo giocare più in verticale. La prestazione l’abbiamo fatta, però abbiamo subito il pareggio mentre giocavamo ancora in dieci. Abbiamo concesso poco e credo che non meritassimo di perdere».

Pioli si arrabbia con gli ospiti di Dazn

«Noi abbiamo gestito bene, il Milan ha tirato in porta una volta. Se mi dite che abbiamo perso la partita perché nella situazione del rigore potevamo essere più attenti, ma non per altre cose. La prestazione la squadra l’ha fatta in tutto e per tutto contro il Milan che oggi è primo in classifica e noi siamo ultimi. Poi le colpe ci sono, le responsabilità ci sono e sono mie e dei giocatori, non del club. Però se si vince siamo tutti bravi e se si perde siamo tutti brutti. E non ci sono neanche problemi negli spogliatoi, i risultati ci stanno andando contro e basta. Sto sentendo tante cose»