Allegri scherza con Vieri: «Se avessi avuto te in panchina ti avrei schierato subito»

L’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro la Fiorentina

Le parole di Allegri

Sulla posizione della Fiorentina sul rigore vuole commentare?

«No, posso solo dire che la squadra ha fatto una buona partita. Abbiamo preso un gol che potevamo anche forse evitare. Abbiamo avuto due occasioni nel primo tempo e poi c’è stato anche una cross in cui Leao poteva segnare. Poi dopo il gol subito c’è stata una bella reazione e abbiamo cercato la vittoria. Non era semplice e siamo contenti».

Leao da prima punta?

«Nel secondo tempo era più libero di andare».

Ha tirato Leao il rigore

«Ho detto a Leao di tirare il rigore, ma ne abbiamo altri. Dobbiamo migliorare la percentuale di rigore sbagliati»

Non ha guardato però quando hanno tirato

«Non li guardo mai. A Torino non aveva portato bene, stasera meglio».

Perché non partite con Leao e Gimenez?

«Perché se avevo te in panchina partivo con Gimenez. Ho aspettato il cambio perché c’era un calcio d’angolo. Quando ti mancano dei giocatori è normale che devo fare la lettura di una partita, sono stato fortunato, mi è andata bene».

Primi da soli in classifica

«Non lanciamo nessun tipo di messaggio, abbiamo fatto tre punti e ne mancano ancora tanti per arrivare al nostro obiettivo. Bisogna continuare a lavorare con grande entusiasmo senza esaltarci troppo perché il cammino è ancora lungo».