Messi non smette di incantare: tripletta a Nashville e Scarpa d’Oro in tasca

Messi non ha lasciato dubbi nella “Decision Day”, l’ultima giornata della stagione regolare in cui entrambe le conference hanno giocato contemporaneamente, con i posti playoff e il piazzamento in palio. La “Pulce” ha segnato una tripletta nel successo per 5-2 contro il Nashville sabato sera, conquistando così la Scarpa d’Oro della Major League Soccer con 29 gol in questa stagione.

Messi vince la Scarpa d’oro

«La verità è che Leo è stato eccezionale, come di consueto. Credo che chiunque avesse dei dubbi sulla sua stagione regolare li abbia ora completamente eliminati. Sicuramente gli verrà assegnato il premio Mvp», ha dichiarato l’allenatore dell’Inter Miami, Javier Mascherano, al termine della partita.

Aggiunge poi il Guardian:

“L’Inter Miami ha chiuso al terzo posto nella Eastern Conference e affronterà nuovamente il Nashville, sesto classificato, a partire da venerdì nel primo turno dei playoff della Mls, al meglio delle tre partite”.

Infine, secondo quanto scrive La Nación:

“Il capitano Albiceleste, 38 anni, ha chiuso il corso con un incredibile record di 29 gol in 28 partite, un traguardo che difficilmente sarà raggiunto nel resto delle partite dell’ultima giornata di sabato.

Con 24 gol segue l’inglese Sam Surridge, che ha segnato un gol per il Nashville, e il gabonese Denis Bouanga, che ha giocato la notte con il Los Angeles Fc contro il Colorado Rapids. Messi probabilmente aggiungerà questo riconoscimento a un curriculum incomparabile, che include un record di otto Palloni d’Oro.

L’argentino è anche il favorito per riconvalidare l’Mvp della stagione, un premio che nessun calciatore ha vinto per due anni consecutivi”.