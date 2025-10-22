McTominay: «Non possiamo perdere la testa o lasciarci prendere da troppi pensieri»

Ai canali Uefa: «Dobbiamo imparare a difendere meglio, soprattutto quando restiamo in dieci uomini. È una stagione lunga e dobbiamo mantenere la calma»

Una debacle che rimarrà a lungo negli occhi dei tifosi del Napoli che hanno assistito a una partita-disastro. Uno dei pochissimi a salvarsi è stato Scott McTominay autore di una (inutile) doppietta. Ecco come lo scozzese ha analizzato la prestazione, di seguito le sue parole ai canali Uefa.

Le parole di McTominay

«Questo è il calcio, bisogna prenderlo con cautela. Dobbiamo imparare a difendere meglio, soprattutto quando restiamo in dieci uomini, dimostrando più solidità rispetto a quanto abbiamo fatto negli ultimi dieci o quindici minuti di gara. Nel calcio c’è sempre un’altra partita che arriva subito dopo, quindi dobbiamo lasciarci alle spalle le emozioni e la delusione di questa serata e concentrarci su come migliorare».

«I due gol subiti nel primo tempo sono stati davvero particolari: nel giro di pochi istanti ci siamo trovati sotto 2-1, e fino a quel momento stavamo giocando abbastanza bene. Ma questo fa parte del gioco, può succedere. È una stagione lunga e dobbiamo mantenere la calma. Non possiamo perdere la testa o lasciarci prendere da troppi pensieri. Serve pensare partita dopo partita, come ho sempre detto nel corso della mia carriera».

«Non è andata come speravamo, affatto. Ma c’è già un nuovo impegno alle porte, e il nostro obiettivo deve essere quello di crescere e migliorare».