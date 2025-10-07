A Sky: «De Bruyne è un top player, vuole giocare sempre. Quando non ci riesci sei scontento ed è normale. Con Conte avranno risolto i loro problemi»

Matic: «I giovani calciatori stanno troppo alla PlayStation, i social distraggono. Io stavo tutto il giorno in campo»

L’ex calciatore di Roma e Manchester United, attualmente in forza al Sassuolo di Fabio Grosso, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de “L’Originale del Lunedì” su Sky Sport. Tra le altre cose si è soffermato sulla questione Conte-De Bruyne.

Matic: «De Bruyne? Ho giocato spesso contro di lui, difficile fermarlo»

Ben 5 gli anni che il serbo ha trascorso tra le fila dei Red Devils e, trovandosi spesso faccia a faccia con il fuoriclasse belga, ha avuto modo di apprezzarne l’enorme qualità:

«Ci siamo affrontati numerose volte, forse più di sei. È un calciatore straordinario e una persona eccellente anche fuori dal rettangolo verde. Fermarlo diventa davvero complicato, soprattutto quando è circondato da altri campioni».

Non poteva ovviamente mancare un passaggio su Antonio Conte, leader maximo di questo Napoli, protagonista (suo malgrado) di numerose illazioni su un ipotetico scontro con lo stesso De Bruyne:

«Antonio Conte è così: con i fuoriclasse come De Bruyne è sempre lo stesso. Vogliono giocare costantemente, segnare, fornire assist e fare la differenza. Quando non ci riescono, è normale che non siano soddisfatti, ma credo che abbiano risolto i loro problemi».

Infine, un interessante spunto sulla nuova generazione di calciatori:

«Secondo me, i giovani calciatori oggi passano troppo tempo con la PlayStation. I social media e l’interazione con i tifosi distolgono l’attenzione dallo sport. Quando ero ragazzo, non c’erano queste interferenze: potevo dedicarmi solo al calcio e ad altri sport. Oggi, con soli due allenamenti al giorno, è difficile concentrarsi esclusivamente sul gioco; io invece stavo tutto il giorno in campo».