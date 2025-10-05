Conte: «De Bruyne? Ci stiamo capendo a 360 gradi. È un giocatore molto importante per me»

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di dazn dopo la sfida contro il Genoa

Le parole di Conte

Ancora infortuni con Politano e Lobotka, le condizioni?

«Le condizioni saranno valutate nei prossimo giorni, Matteo ha avuto affaticamento al bicipite e lo stesso vale per Lobotka che scivolando si è aperto e ha sentito una piccola fitta zona adduttori».

Nel primo tempo Di Lorenzo e Oliveira entravano in campo anche nella tre quarti avversaria come mai?

«È una situazione in cui si occupano degli spazi che può occupare il terzino o la mezz’ala. Con il 4-3-3 l’obiettivo e avere giocatori forti nell’uno contro uno in fase di possesso»

Col Pisa e oggi partite molto faticose, c’entra la Champions? Come si gestisce il triplo impegno?

«Col Pisa un po’ ce la siamo complicata noi la vita. Come gestire il triplo impegno? Il nostro è un percorso vergine, non siamo le altre squadre che l’anno corso hanno giocato in Europa e sono strutturate, noi abbiamo strutturato una rosa aggiungendo 9 giocatori. Questo testimonia come l’anno corsa abbiamo vinto in maniera straordinaria e che quest’anno sarà per noi la stagione più complessa. È inevitabile che paghi dazio a livello di scelte che devi fare e a volte cerchi di affidarti a delle certezze».

Hojlund?

«Ha 22 anni che allo United era stato messo in disparte, è un giocatore che ha margini di crescita importanti»

Perché De Bruyne in panchina?

«Torniamos erme al solito discorso del cercare di gestire più impegni. Contro il Pisa avevo fatto la scelta di tenere fuori Anguissa e Lobotka. Oggi è stato protagonista. Ho preferito partite col 4-3-3, però è un calciatore integrato e ci stiamo capendo a 360 gradi. È un giocatore molto importante per me perché giocare con i 4 centrocampisti ci aiuta molto. Stiamo facendo il nostro percorso giocando e alzando il livello di calciatori che sono arrivati quest’anno».

La vede Juve-Milan?

«Se posso e riesco ad andare a casa in tempo la guardo volentieri. Ho passione per ilc bacio perciò la partita la vedo e mi fa piacere»

Al termine Conte chiede «Sono ancora 0-0?»