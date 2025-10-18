Marelli: «Corretto non dare rigore per lo scontro Israel-Beukema. Non c’era fuorigioco sul gol di Simeone»
A Dazn analizza gli episodi dubbi della sfida tra Napoli e Torino e chiarisce ogni dubbio.
L’ex arbitro Luca Marelli a Dazn ha commentato gli episodi dubbi della sfida persa dal Napoli contro il Torino
La dinamica della rete di Simeone: «Retropassaggio di Gilmour, ma se il giocatore del Torino avesse calciato il pallone su Gilmour la rete sarebbe stata annullata per fuorigioco, ma non è questo il caso».
C’è poi l’episodio di un contatto in area del Torino per cui si lamentato il Napoli. «Contatto tra Israel e Beukema. In questo caso va valutato chi arriva prima sul pallone. Il pallone come si vede viene toccato dal pungo del portiere del Torino e poi c’è stato il contatto di gioco che non si poteva evitare»
La rete annullata al Napoli: «Resta la particolarità che l’ammonizione a Lang non viene annullata. Ma al momento del tiro di Politano, Lang era in fuorigioco»