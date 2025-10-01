Manna: «De Bruyne? Conte fa le scelte, il giocatore le rispetta anche se non le condivide»

Manna è stato intervistato a Sky Sport poco prima di Napoli-Sporting Lisbona. Ecco le poche parole del direttore sportivo del Napoli cui ovviamente hanno chiesto di De Bruyne.

«Stasera è una partita importante, la prima di Champions in casa e vogliamo misurarci perché ci serve per crescere nel percorso iniziato. Dobbiamo farlo partita dopo partita, una sconfitta a San Siro non ci fa perdere i nostri valori o la tranquillità . De Bruyne? Non c’è bisogno di alcun dialogo, si è parlato troppo di questa cosa. Ci sono delle scelte e il mister le fa, il giocatore può non condividere ma le rispetta. Non c’è nulla di particolare, Kevin voleva pareggiare e rimanere in campo. Siamo focalizzati su oggi, vogliamo fare una buona partita».

Manna: «Dire che Hojlund è un giocatore pronto è riduttivo, si è integrato benissimo. È un giocatore importante» (le parole prima di Manchester City-Napoli»

Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Sky in attesa del fischio di inizio della gara con il Manchester City. Di seguito il suo intervento integrale.

«Abbiamo due ottimi portieri, abbiamo preso Vanja che ha caratteristiche specifiche e ha fatto bene a Firenze. Speriamo di fare una buona partita. Hojlund è entrato positivamente nel gruppo perché abbiamo valori, dire che è un giocatore pronto è riduttivo. È un giocatore importante, l’anno scorso non ha fatto bene a Manchester perché è stata un’annata difficile per loro in generale. Al primo anno invece credo che abbia fatto bene, così come a Bergamo. Pensiamo ci possa dare una grande mano»

Su De Bruyne

«Siamo sempre stati fiduciosi sulla buona riuscita della trattativa. Appena lo abbiamo incontrato lui ci ha fatto subito capire la sua voglia di competere, di restare ad alti livelli. È stata una grande opportunità di mercato, è curioso che esordisca con noi in Champions proprio qui. Non certamente sarà questa la partita che dimostra il valore di questo campione. Non è stato facile oggettivamente acquistarlo ma siamo felici che sia con noi».