Malagò sull’abbattimento di San Siro: «fate un viaggio a Madrid, dove il Bernabeu non ha meno storia di San Siro»

Inter e Milan hanno ottenuto il via libera per la vendita dello stadio San Siro dal Consiglio comunale di Milano. Il progetto prevede che venga realizzato un nuovo impianto e San Siro verrà abbattuto. Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 ed ex numero uno del Coni, intervenuto in video-collegamento all’evento organizzato da Il Giornale alla Fondazione Feltrinelli, ha parlato del nuovo San Siro «Il mondo va assolutamente in quella direzione, ed è un dato di fatto».

Malagò ha parlato del futuro di San Siro: «Milano era particolarmente certa di restare fuori dal grande giro degli stadi e dei grandi eventi, si è visto con la finale di Champions e poi con gli Europei del 2022. Al di là dei romantici e della Scala del calcio, vi scongiuro: fate un viaggio a Madrid, dove il Bernabeu non ha meno storia di San Siro, o a Barcellona con il Camp Nou. E poi Monaco di Baviera, Londra, Dublino, Glasgow, gli Stati Uniti.

Il vecchio San Siro non chiuderà con la cerimonia delle Olimpiadi, perché è previsto che si giochi ancora per un po’»