Malagò: «a De Laurentiis consiglierei di acquistare il Maradona»

Giovanni Malagò, Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, nonché ex numero uno del Coni, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli sui temi attuali del calcio italiano e sul Napoli. Le parole di Malagò «Sono molto amico di Antonio Conte, tra noi c’è un ottimo rapporto di amicizia. Napoli dopo Roma è la città che conosco meglio. Ho un rapporto professionale con la città, poi con Robero Mottola abbiamo un rapporto speciale per la Coppa America. Con la famiglia De Laurentiis siamo intimi, Aurelio l’ho incontrato alla sfilata di Armani domenica e stavamo seduti accanto. Napoli può brillare anche in Europa non solo in Italia. Stamattina leggevo l’intervista di Conte: l’altro anno la sua strategia di vincere il campionato ha funzionato, quest’anno c’è però anche la Champions. A tutto si può sopperire tranne quando hai assenze nello stesso ruolo».

Sullo stadio

«Da presidente del Coni portai le Universiadi a Napoli, grazie alla Regione che ristrutturò gli impianti della città. L’atletica leggera e la pista sono un elemento imprescindibile e sappiamo come questa tematica è cara a chi vuole uno stadio predisposto per il mondo del calcio. Tutto questo in Italia è figlio di scelte di Italia ’90, oggi sappiamo com’è la direzione degli impianti».

Sul Maradona ad Euro 2032

«Sento che per Euro 2032 Napoli e Milano potrebbero restare fuori. Manfredi non gioca questa partita da solo. Consiglierei di acquistare il Maradona a De Laurentiis? Su due piedi gli direi di sì. Aurelio avrà verificato i costi/benefici per il calcio. Il Maradona è il Maradona. Però se gli architetti consigliano di rifarlo tutto vanno fatte delle valutazioni perché contemporaneamente ci devi giocare e poi diventa un problema. A Barcellona hanno deciso di andare giù con tutto ed adesso giocano in un piccolo stadio. Bisogna approfondire il concetto».

«Per Euro 2032 ci sono due paesi ospitanti, la Turchia ha 12 stadi pronti. L’Italia ne ha pronti tre. Torino, Roma e Firenze. Se Inter e Milan lo completano c’è Milano e poi una città del Sud. Qui c’è la Federcalcio e gli organi politici sanno che entro maggio e giugno deve sistemarsi questa vicenda. Leggo di Palermo, Bari e Cagliari in alternativa a Napoli».