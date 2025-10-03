Mainoo, Napoli in prima fila per prenderlo a gennaio: ad agosto aveva già parlato con l’entourage (Tmw)

Il Napoli potrebbe tentare un terzo colpo dal Manchester United dopo McTominay e Hojlund, ovvero Kobbie Mainoo. Il centrocampista non sembra scavalcare le gerarchie nei Red Devils e vorrebbe guadagnarsi un posto nelle convocazioni del Mondiale 2026 con l’Inghilterra.

Il Napoli è in prima fila per prendere Mainoo a gennaio se dovesse lasciare lo United

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb:

Ad agosto il Napoli ha ascoltato con molto interesse l’entourage di Kobbie Mainoo, centrocampista classe 2005 nonché uno dei talenti più importanti del calcio inglese. Al Manchester United il calciatore non trova spazio e allora si sta guardando intorno per non perdersi il prossimo Mondiale. Lo faceva ad agosto e a maggior ragione continua a farlo oggi perché Amorim finora gli ha concesso solo 200 minuti in cinque presenze. Non dovesse cambiare la situazione, Mainoo a gennaio ribadirà con ancor più insistenza la voglia di misurarsi con una realtà capace di garantirgli maggiore spazio. Il Napoli a quel punto sarebbe in prima fila.

Anche l’esperto di mercato Fabrizio Romano ne aveva parlato sul suo canale YouTube nei giorni scorsi:

«Kobbie Mainoo è stato uno dei protagonisti negli ultimissimi giorni del mercato estivo, e sappiamo che c’è stato un interesse da parte del Napoli per provare a capire la situazione. Non c’è mai stata una vera e propria trattativa con il Manchester United, perché lo United ha chiuso le porte alla partenza di Mainoo a fine mercato, nonostante il giocatore spingesse per andare. Posso confermare al 300% che Mainoo sarebbe andato molto volentieri in prestito: prestito senza diritti di riscatto, senza obbligo di riscatto, solo prestito, rientrando poi a Manchester in estate. Tuttavia, il Manchester United ha deciso di chiudere le porte.

L’inglese continua a non giocare molto al Manchester United: fa qualche presenza da subentrato, ma non è il centro del progetto come vorrebbe. A gennaio, se la situazione dovesse restare questa, vedremo se club italiani, come il Napoli — che aveva contattato il giocatore ad agosto grazie ai buoni rapporti con i suoi agenti — potrebbero fare un passo avanti. Posso confermare che Mainoo aveva mostrato apertura verso il campionato italiano, soprattutto dopo quanto successo con Scott McTominay e altri, e quindi la possibilità di un prestito in Italia era concreta».