Mainoo continua a non giocare al Manchester United, il Napoli potrebbe tentare il colpo a gennaio (Romano)

Kobbie Mainoo voleva un prestito in Italia per avere più spazio in campo, ma il Manchester United ha rifiutato in estate. Possibile opportunità a gennaio con il Napoli.

Mainoo in prestito al Napoli

Fabrizio Romano ha riportato sul suo canale YouTube:

«Kobbie Mainoo è stato uno dei protagonisti negli ultimissimi giorni del mercato estivo, e sappiamo che c’è stato un interesse da parte del Napoli per provare a capire la situazione. Non c’è mai stata una vera e propria trattativa con il Manchester United, perché lo United ha chiuso le porte alla partenza di Mainoo a fine mercato, nonostante il giocatore spingesse per andare. Posso confermare al 300% che Mainoo sarebbe andato molto volentieri in prestito: prestito senza diritti di riscatto, senza obbligo di riscatto, solo prestito, rientrando poi a Manchester in estate. Tuttavia, il Manchester United ha deciso di chiudere le porte.

L’inglese continua a non giocare molto al Manchester United: fa qualche presenza da subentrato, ma non è il centro del progetto come vorrebbe. A gennaio, se la situazione dovesse restare questa, vedremo se club italiani, come il Napoli — che aveva contattato il giocatore ad agosto grazie ai buoni rapporti con i suoi agenti — potrebbero fare un passo avanti. Posso confermare che Mainoo aveva mostrato apertura verso il campionato italiano, soprattutto dopo quanto successo con Scott McTominay e altri, e quindi la possibilità di un prestito in Italia era concreta.

Vedremo se a gennaio il Manchester United prenderà una decisione diversa. Ad oggi, lo United dice no a qualsiasi prestito: può tenere il giocatore, ma è chiaro che la situazione per Mainoo non è semplice, considerando che giocherebbe solo in Premier League, senza calcio europeo, senza League Cup, e tenendo conto dell’eliminazione dal Grisby Town di quarta serie ad agosto.

Siamo ancora a fine settembre, inizio ottobre, quindi è presto, ma più avanti sarà importante seguire questa vicenda. Kobbie Mainoo potrebbe rappresentare un’opportunità per il calcio italiano, e il giocatore sarebbe disponibile a valutare un prestito».