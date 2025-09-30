Mainoo continua a non giocare al Manchester United, il Napoli potrebbe tentare il colpo a gennaio (Romano)
Potrebbe essere un’opportunità per il Napoli. Lo United ha già rifiutato in estate, ma la situazione potrebbe essere diversa nella finestra invernale.
Kobbie Mainoo voleva un prestito in Italia per avere più spazio in campo, ma il Manchester United ha rifiutato in estate. Possibile opportunità a gennaio con il Napoli.
Mainoo in prestito al Napoli
Fabrizio Romano ha riportato sul suo canale YouTube:
«Kobbie Mainoo è stato uno dei protagonisti negli ultimissimi giorni del mercato estivo, e sappiamo che c’è stato un interesse da parte del Napoli per provare a capire la situazione. Non c’è mai stata una vera e propria trattativa con il Manchester United, perché lo United ha chiuso le porte alla partenza di Mainoo a fine mercato, nonostante il giocatore spingesse per andare. Posso confermare al 300% che Mainoo sarebbe andato molto volentieri in prestito: prestito senza diritti di riscatto, senza obbligo di riscatto, solo prestito, rientrando poi a Manchester in estate. Tuttavia, il Manchester United ha deciso di chiudere le porte.
L’inglese continua a non giocare molto al Manchester United: fa qualche presenza da subentrato, ma non è il centro del progetto come vorrebbe. A gennaio, se la situazione dovesse restare questa, vedremo se club italiani, come il Napoli — che aveva contattato il giocatore ad agosto grazie ai buoni rapporti con i suoi agenti — potrebbero fare un passo avanti. Posso confermare che Mainoo aveva mostrato apertura verso il campionato italiano, soprattutto dopo quanto successo con Scott McTominay e altri, e quindi la possibilità di un prestito in Italia era concreta.
Vedremo se a gennaio il Manchester United prenderà una decisione diversa. Ad oggi, lo United dice no a qualsiasi prestito: può tenere il giocatore, ma è chiaro che la situazione per Mainoo non è semplice, considerando che giocherebbe solo in Premier League, senza calcio europeo, senza League Cup, e tenendo conto dell’eliminazione dal Grisby Town di quarta serie ad agosto.
Siamo ancora a fine settembre, inizio ottobre, quindi è presto, ma più avanti sarà importante seguire questa vicenda. Kobbie Mainoo potrebbe rappresentare un’opportunità per il calcio italiano, e il giocatore sarebbe disponibile a valutare un prestito».