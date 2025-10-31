Home » Il Campo

Lukaku torna ad allenarsi a Castel Volturno, lavoro differenziato per il belga

Il report dell'allenamento. Alla vigilia di Napoli-Como, gli azzurri hanno effettuato una fase di attivazione e successivamente una parte tecnico-tattica.

Ni Napoli 14/04/2025 - campionato di calcio serie A / Napoli-Empoli / foto Nicola Ianuale/Image Sport nella foto: Romelu Lukaku

Romelu Lukaku è tornato a Castel Volturno ad allenarsi dopo l’infortunio subito in amichevole nel ritiro estivo di Castel di Sangro.

Lukaku è tornato ad allenarsi, il report del Napoli

Il report dell’allenamento odierno:

Meno uno a Napoli-Como. Gli azzurri proseguono gli allenamenti in vista del match di domani alle 18:00 contro la formazione di Fabregas. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina effettuando una fase di attivazione e successivamente una parte tecnico-tattica. Romelu Lukaku è rientrato al Ssc Napoli Training Center e ha svolto lavoro differenziato. 

Domani l’attaccante sarà in tribuna a seguire il match contro il Como (CorMezz)

“Lukaku sta per tornare, oggi è atteso a Napoli e domani è prevista la sua presenza in tribuna al Maradona per Napoli-Como. Ha iniziato a lavorare in campo senza pallone, il percorso per rivederlo in campo è ancora lungo, tortuoso e incerto, l’obiettivo è far parte dei convocati per la Supercoppa a Riyadh. Il Napoli affronterà  il 18 dicembre il Milan in semifinale e poi, se dovesse passare il turno, la vincente di Inter-Bologna in finale. Per la trasferta in Arabia Saudita il Napoli spera di recuperare anche Meret, presente con le stampelle alla festa di Halloween con i suoi compagni di squadra”.

“Si tratta di un futuro lontano: ora la testa è su Napoli-Como. Come di consueto, per le gare infrasettimanali di campionato o Champions League, Conte non parlerà in conferenza stampa; lo farà lunedì, alla vigilia della sfida contro l’Eintracht Francoforte. Anche Fabregas non parlerà con i media prima della gara contro il Napoli, dopo la vittoria di mercoledì contro il Verona.”

