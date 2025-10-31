Lukaku torna ad allenarsi a Castel Volturno, lavoro differenziato per il belga
Romelu Lukaku è tornato a Castel Volturno ad allenarsi dopo l’infortunio subito in amichevole nel ritiro estivo di Castel di Sangro.
Meno uno a Napoli-Como. Gli azzurri proseguono gli allenamenti in vista del match di domani alle 18:00 contro la formazione di Fabregas. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina effettuando una fase di attivazione e successivamente una parte tecnico-tattica. Romelu Lukaku è rientrato al Ssc Napoli Training Center e ha svolto lavoro differenziato.
Domani l’attaccante sarà in tribuna a seguire il match contro il Como (CorMezz)
“Si tratta di un futuro lontano: ora la testa è su Napoli-Como. Come di consueto, per le gare infrasettimanali di campionato o Champions League, Conte non parlerà in conferenza stampa; lo farà lunedì, alla vigilia della sfida contro l’Eintracht Francoforte. Anche Fabregas non parlerà con i media prima della gara contro il Napoli, dopo la vittoria di mercoledì contro il Verona.”