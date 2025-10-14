Lukaku contro i familiari per il funerale del padre: «Ho capito perché mio padre ci ha allontanato da loro» (Corsport)

Il funerale si terrà in Africa e non in Belgio come previsto, a causa di presunte “estorsioni” nei loro confronti. Lui e il fratello Jordan: «Nostro padre non lo avrebbe mai accettato»

Roger Lukaku, padre di Romelu, è morto il 28 settembre a 58 anni a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo. Romelu (Lukaku) e il fratello Jordan hanno pubblicato un post su Instagram per denunciare il comportamento di alcuni familiari.

Morte del padre di Lukaku a Kinshasa

Scrive il Corriere dello Sport:

“Nel loro messaggio, Romelu e Jordan hanno rivelato che il loro sforzo di rimpatriare la salma in Belgio, dove la cerimonia era stata inizialmente programmata per venerdì a Bruxelles, è stato vanificato. «A causa di alcune decisioni prese a Kinshasa, le esequie non si terranno in Belgio» si legge nel testo. I due fratelli non usano mezzi termini, parlando apertamente di presunte «estorsioni da parte di alcuni membri della famiglia» che hanno avuto un impatto devastante sulla situazione. «Se nostro padre fosse ancora tra noi, non lo avrebbe mai accettato!» continuano i fratelli, esprimendo il loro cuore spezzato per non poter accompagnare il padre «dignitosamente nel suo ultimo riposo»”.

E conclude: “La loro frustrazione è palpabile e suggerisce una rottura insanabile: «Abbiamo capito perché nostro padre ci teneva lontani da diversi membri della famiglia. Alcune persone hanno voluto sabotare questo». Il messaggio, firmato da Romelu, Jordan e dai loro figli si conclude con un toccante «Che Dio benedica la tua anima, Papà. Ti amiamo».”