Lukaku annuncia la scomparsa del padre: “Grazie per avermi insegnato tutto, la mia vita non sarà più la stessa”
Su Instagram il centravanti del Napoli ha dedicato un messaggio al papà, Roger Menama Lukaku.
L’attaccante del Napoli Romelu Lukaku stamani ha annunciato la morte di suo padre Roger Menama.
Lukaku annuncia la scomparsa di suo padre
Su Instagram, il centravanti belga ha scritto:
Grazie per avermi insegnato tutto quello che so. Ti sarò sempre grato. La mia vita non sarà più la stessa. Mi hai protetto e guidato come nessun altro poteva fare. Non sarò più lo stesso. Il dolore e le lacrime scendono. Ma Dio mi darà la forza di rimettermi in sesto. Grazie di tutto.
Il belga punta a rientrare in campo a novembre
Scrive la Gazzetta dello Sport:
Ma quanto ci vuole, perché finisca questo calvario? Cento giorni, partendo dal 14 agosto, la sera in cui Lukaku ha capito che gli stava cambiando la stagione: «Lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra» e arrivederci a quando sarà. Cioè fine novembre, il 22 restando nella diagnosi probabile, che però non basta, non a chi vuole essere Big Rom a pieno titolo. La lista per la Champions League, ovviamente, è andata, lui non c’è, ma in campionato rimane una finestra quella dell’ottimismo – che il centravanti spera di potersi spalancare, giocando d’anticipo: e se rientrasse prima?
Per cominciare, e uscendo dai dubbi, Lukaku ha preferito evitare l’operazione e rifugiarsi nella terapia conservativa, con la speranza di poter accorciare i tempi di guarigione e restare a ridosso dei tre mesi di assenza. E per curarsi, il bomber ha preferito, invece, affidarsi ai medici del suo lungo passato calcistico e dunque sta in Belgio, però sistematicamente in contatto con il Napoli, con Conte e con il dottor Canonico.