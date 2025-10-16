Lukaku, c’è la data del possibile rientro: 18 dicembre a Riad, in Supercoppa contro il Milan (Gazzetta)

Il recupero di Lukaku prosegue e tra un mese tornerà a Castel Volturno. La Gazzetta, con Antonio Giordano, scrive che il belga potrebbe tornare in campo a Riad in Supercoppa contro il Milan.

Ecco cosa scrive la Gazzetta:

Tra un mese, forse poco più, Lukaku tornerà a Castel Volturno, si confronterà con lo staff medico, racconterà dal vivo e personalmente ciò che adesso sta sussurrando al cellulare, riparlerà ancora e di nuovo del programma seguito in Belgio e proverà a farcela nel rispetto di una tabella che può essere indicativa.

C’è una data cerchiata in azzurro: 18 dicembre 2025, Riad, semifinale di Supercoppa con il Milan, che in genere gli dice bene, perché undici vittorie su quattordici partite si sentono e quei sette gol e due assist incidono sul morale.

Il Napoli potrebbe inserirlo in lista in qualsiasi momento, togliendo un altro giocatore. E Romelu, in Arabia Saudita, vuole esserci.

In A ogni squadra può cambiare due dei 25 uomini in ogni momento, anche a mercato chiuso

Dal Belgio: «Lukaku a novembre riprende gli allenamenti, a dicembre sarà pronto a giocare»

Durante la trasmissione “Un calcio alla radio” su Radio Napoli Centrale, è intervenuto il giornalista belga di Het Laatste Nieuws, Geert Lambaerts, che ha fornito aggiornamenti importanti sul recupero di Lukaku e sul suo futuro. Ecco le sue parole:

«Maesschalck è il fisioterapista storico di Lukaku, che lo sta seguendo anche in questo periodo. È il preparatore che ha lavorato anche con Mertens. Lukaku ha scelto di fare la terapia conservativa, seguendo il consiglio del suo fisioterapista, che non riteneva necessaria l’operazione.

Secondo le mie informazioni per fine ottobre Romelu tornerà a Napoli. C’è un contatto continuo e quotidiano tra Maesschalck e i medici del Napoli. Penso che Lukaku potrebbe tornare ad allenarsi a novembre, e punta a un ritorno in campo a dicembre. Questo è l’obiettivo, anche se nessuno ne è sicuro. Ma c’è fiducia che si possano rispettare i tempi, che normalmente dovrebbero vederlo di nuovo in campo a dicembre.

Il suo futuro? L’Anderlecht lo aspetta, ma non credo che il momento sia la prossima stagione. Penso che giocherà almeno un’altra stagione in Italia, forse ancora a Napoli. De Bruyne? Le discussioni viste con Conte c’erano anche con Guardiola e i vari ct del Belgio. Il giocatore vuole rimanere in campo per tutta la partita e si sono viste discussioni del genere anche in passato».

Lukaku punta a rientrare a fine novembre, ha preferito curarsi con i medici belgi (Gazzetta)