Ha preferito evitare l’operazione, meglio la terapia conservativa. La speranza è di accorciare i tempi di guarigione e restare a ridosso dei tre mesi di assenza

Lukaku punta a rientrare a fine novembre, ha preferito curarsi con i medici belgi (Gazzetta)

Come sta Romelu Lukaku? E, soprattutto, quando torna? Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano. Lukaku potrebbe rientrare addirittura a fine novembre. È stato escluso dalla lista Champions ma c’è sempre il campionato. Ha scelto di non operarsi e di curarsi con i medici belgi di cui si fida: lo conoscono bene. Intanto – ricordiamolo – il Napoli ha investito cinquanta milioni (già cinquanta d’ingaggio: quindi cento) per Hojlund.

Scrive la Gazzetta dello Sport:

Ma quanto ci vuole, perché finisca questo calvario? Cento giorni, partendo dal 14 agosto, la sera in cui Lukaku ha capito che gli stava cambiando la stagione: «Lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra» e arrivederci a quando sarà. Cioè fine novembre, il 22 restando nella diagnosi probabile, che però non basta, non a chi vuole essere Big Rom a pieno titolo. La lista per la Champions League, ovviamente, è andata, lui non c’è, ma in campionato rimane una finestra quella dell’ottimismo – che il centravanti spera di potersi spalancare, giocando d’anticipo: e se rientrasse prima?

Per cominciare, e uscendo dai dubbi, Lukaku ha preferito evitare l’operazione e rifugiarsi nella terapia conservativa, con la speranza di poter accorciare i tempi di guarigione e restare a ridosso dei tre mesi di assenza. E per curarsi, il bomber ha preferito, invece, affidarsi ai medici del suo lungo passato calcistico e dunque sta in Belgio, però sistematicamente in contatto con il Napoli, con Conte e con il dottor Canonico.

Garcia: «Lukaku ha fatto la scelta giusta a non operarsi, voglio riaverlo quanto prima»

Come noto, dopo la lesione del retto femorale della coscia sinistra accusato in amichevole contro l’Olympiacos, Romelu Lukaku ha rinunciato all’intervento chirurgico ed ha optato per una terapia conservativa. Una scelta che, probabilmente, lo terrà lontano dai campi per un periodo inferiore (si parla di 3-4 mesi) ma che contemporaneamente lo espone a maggiore rischio di ricadute. Sarà la decisione giusta? Sull’argomento si è soffermato il Ct del Belgio, Rudi Garcia, intervenuto in conferenza stampa.

Di seguito le parole dell’ex allenatore del Napoli sul centravanti belga: «Lukaku si è mostrato positivo quando ci ho parlato. Vogliamo riaverlo quanto prima. Ha uno spirito combattivo. Operazione? La sua è stata la scelta più giusta. Ha un’età in cui un intervento chirurgico potrebbe significare un’assenza più lunga. Totti ha vissuto la stessa esperienza alla Roma. Intanto noi proveremo ad andare al Mondiale anche senza di lui. La sua assenza non cambierà molto il nostro gioco».

Leggi anche: La lista Champions del Napoli: oltre a Lukaku, fuori anche Marianucci e Mazzocchi