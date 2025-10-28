Lukaku accelera il recupero: l’obiettivo è tornare per la Supercoppa italiana (Gazzetta dello Sport)

Dall'infortunio sono trascorsi due mesi e mezzo; ce ne vorrà almeno un altro per avvicinarsi al rientro, tra riatletizzazione e ritorno al lavoro con il gruppo.

L’infortunio di Romelu Lukaku è stato uno spartiacque della stagione azzurra: dall’arrivo di Hojlund, a uno stravolgimento del modo di giocare di Antonio Conte, lo strappo del belga ha indubbiamente cambiato la fisionomia della squadra azzurra. La sua sintonia col tecnico salentino ha contribuito al miracolo della stagione scorsa, e sopperire a una perdita del genere non è stato semplice per il Napoli.

Il punto sull’infortunio di Lukaku

Ecco cosa scrive la Gazzetta:

“Lukaku ci prova, con la terapia di riabilitazione che sta affrontando in Belgio: settantacinque giorni da quel pomeriggio di un giorno da cani, a Castel di Sangro, quando capì che quello strappo rappresentava un serio problema. Da quella vigilia di Ferragosto sono trascorsi due mesi e mezzo; ce ne vorrà almeno un altro per avvicinarsi al rientro, tra riatletizzazione e ritorno al lavoro con il gruppo. Lukaku pensa e spera di farcela per la Supercoppa italiana, in programma a dicembre, e alla fine, se i tempi dovessero essere rispettati, sarebbero quattro mesi dallo stop patito in estate”.

Dal Belgio: «Lukaku a novembre riprende gli allenamenti, a dicembre sarà pronto a giocare»

Il giornalista belga Lambaerts a Radio Napoli Centrale:

«Penso che Lukaku potrebbe tornare ad allenarsi a novembre, e punta a un ritorno in campo a dicembre. Questo è l’obiettivo, anche se nessuno ne è sicuro. Ma c’è fiducia che si possano rispettare i tempi, che normalmente dovrebbero vederlo di nuovo in campo a dicembre.