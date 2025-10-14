Locatelli elogia Gattuso: «È una persona vera, e questo è importante. Oggi ci ha fatto un altro bel discorso»

A Sky: «Nella mia carriera ho avuto problemi di continuità, ora ho una maturità come uomo e sono felice e devo continuare così. Riesco a focalizzarmi solo sul lavoro».

Dopo la grande vittoria dell’Italia contro Israele per 3-0, nel match valido per la sesta giornata del Gruppo I di qualificazione ai Mondiali 2026 che vale aritmeticamente un posto ai playoff per gli azzurri, Manuel Locatelli a Sky Sport ha parlato così:

«La classifica doveva essere migliore ma non è il momento di guardare il passato. Il mister sta dando fiducia a tutto il gruppo e anche a me. Siamo ragazzi per bene che hanno voglia di Nazionale. Nella mia carriera ho avuto problemi di continuità, ora ho una maturità come uomo e sono felice e devo continuare così. Riesco a focalizzarmi solo sul lavoro».

Leggi anche: Gattuso ha semplificato. Spalletti spiegava il calcio relazionale e i calciatori pensavano alle Porsche

Ancora Locatelli su Gattuso: «La sua dote principale è che è una persona vera, e questo è importante. Oggi ci ha fatto un altro bel discorso, ma sono cose che ci teniamo nello spogliatoio».