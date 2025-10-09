Lobotka, il problema è piuttosto serio. Politano, si punta a recuperarlo per l’Inter (Gazzetta)

Il Napoli continua a essere costretto a fare i conto con un lungo elenco di infortunati. Gli ultimi della lista sono Politano e Lobotka. Il primo potrebbe essere recuperato in due settimane e quindi essere arruolabile per Napoli-Inter del 25 ottobre. Il secondo invece, non tornerà in campo prima di novembre. Salterà sicuramente Eindhoven e Eintracht di Champions, bisogna vedere se recupererà per Qarabag (25 novembre).

Scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo:

Due lesioni e una speranza: riavere almeno Matteo Politano per il big contro l’Inter del prossimo 25 ottobre. Gli esami strumentali non hanno fatto sconti al Napoli: per Stanislav Lobotka e l’esterno azzurro, c’è un guaio muscolare. E, come si temeva, il problema dello slovacco è piuttosto serio: lesione distrattiva all’adduttore della coscia destra, stop forzato di almeno 4 o 5 settimane. Niente Inter, niente Champions – probabilmente – per i prossimi due impegni. Il Napoli perde il suo faro, uno degli intoccabili della squadra. Per Politano, invece, c’è lesione distrattiva al gluteo destro che però non appare nulla di particolarmente grave: una decina di giorni di stop e poi ripresa degli allenamenti. Salterà il Torino, certo. Forse la trasferta di Eindhoven contro il Psv. Ma per la supersfida del Maradona contro la sua ex Inter dovrebbe riprendere il posto sull’out di destra. Un mezzo sospiro di sollievo, per un altro dei giocatori più determinanti dei campioni d’Italia.

Doppia lesione per Lobotka e Politano: lo slovacco fuori un mese, l’esterno (almeno) due settimane

Il Napoli ha reso noto, poco fa, il responso degli esami strumentali al quale sono stati sottoposti oggi pomeriggio Stanislav Lobotka e Matteo Politano, dopo i due infortuni che avevano patito durante la gara contro il Genoa di domenica scorsa. A seguire la nota da parte del club apparsa sul sito.

“Dopo due giorni di riposo, il Napoli ha ripreso gli allenamenti al Napoli Training Center. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha effettuato un lavoro misto a carattere metabolico. Stanislav Lobotka e Matteo Politano si sono sottoposti a controlli strumentali in seguito agli infortuni rimediati nel corso del match contro il Genoa. Gli esami hanno evidenziato una lesione distrattiva all’adduttore della coscia destra per Lobotka. Per Politano lesione distrattiva al gluteo destro”.

Il Napoli non ha pubblicato i tempi di recupero nel proprio bollettino. Per lo slovacco, comunque, si tratta di una conferma di quanto già diagnosticato da parte dello staff della federazione slovacca. Maggiori dettagli sui rispettivi periodi di stop possono leggersi sul Corriere dello Sport.

Leggi anche: Per la Gazzetta Lobotka dovrebbe restare fuori 3 settimane. Salta comunque l’Inter

“Si temevano due ko pesanti e, in effetti, l’esito preoccupa: doppia lesione muscolare, una all’adduttore della coscia destra e l’altra al gluteo. La stima sui tempi di recupero per ora dice: quattro settimane per Lobotka e due per Politano. Il centrocampista polacco e l’esterno, che ha dovuto rinunciare alla convocazione di Gattuso per le sfide dell’Italia contro Estonia e Israele, potranno approfittare della sosta del campionato per iniziare la fase di recupero”.