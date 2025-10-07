Lobotka, fuori (almeno) un mese. Salta anche l’Inter

Arrivano novità in merito all’infortunio di Stanislav Lobotka, subito domenica pomeriggio contro il Genoa. Nel pomeriggio sono arrivati i risultati degli esami strumentali al quale il centrocampista era stato sottoposto ieri nel ritiro della Slovacchia. Il calciatore tornerà a Napoli nelle prossime ore, costretto a non rispondere alla convocazione, non prima però di aver saputo la diagnosi esatta del suo infortunio. Si tratta di un problema muscolare che lo terrà ai box per circa un mese. Salterà anche l’Inter e non solo. Una volta rientrato nel capoluogo campano verrà sottoposto a nuovi esami da parte dello staff medico azzurro.

Lobotka fuori per un problema muscolare: salta anche l’Inter

Come riportato dal sito ufficiale della federazione slovacca “Stanislav Lobotka infortunatosi nella partita di campionato di domenica e costretto alla sostituzione, si è sottoposto a ulteriori accertamenti lunedì pomeriggio. I risultati non sono stati soddisfacenti. Hanno confermato un infortunio muscolare di tale entità che il due volte miglior calciatore dell’anno sarà escluso dalla squadra. L’allenatore non ha chiamato nessuno per sostituirlo”.

Quanto tempo starà fuori? Il Corriere dello Sport fa chiarezza sui match che lo slovacco dovrebbe saltare: