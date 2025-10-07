Il metodo Conte è assai esigente e con i motori spinti sempre al massimo il rischio di qualche problema fisico va messo nel conto

Il Napoli rischia di giocare Torino-Napoli senza Lobotka, Politano, Buongiorno e Rrahmani (Repubblica)

La piaga infortuni continua ad assillare il Napoli di Antonio Conte. Ora c’è la sosta per gli impegni della Nazionale (contro l’Estonia sabato prossimo e contro Israele martedì 14 ottobre). In infermeria ci sono Lobotka, Politano, Buongiorno e Rrahmani e non è detto che recuperino per Napoli-Torino in programma sabato 18 ottobre alla 18.

Scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi:

Molto pesanti in particolare i ko di Rrahmani e Buongiorno, i leader della difesa che sono usciti dalla scena contemporaneamente e il cui recupero verrà valutato durante la sosta.

Il Napoli corre in teoria il rischio di andare in campo a Torino il 18 ottobre senza 4 big: Lobotka, Politano, Buongiorno e Rrahmani. Di buono c’è che nessuno di loro dovrà fare gli straordinari nelle rispettive Nazionali e le due settimane di recupero a Castel Volturno – domani la ripresa – potrebbero risultare quindi preziose. Chi resta a casa (come Lang e Milinkovic-Savic, che ha la lombalgia) ha la certezza che lavorerà duro, ma pure che ne varrà la pena.

Il metodo Conte è assai esigente e con i motori spinti sempre al massimo il rischio di qualche problema fisico va messo nel conto. È anche per questo che sono arrivati in estate tanti rinforzi, per irrobustire l’organico qualitativamente e tecnicamente.

Milinkovic Savic non va in Nazionale, il Napoli comunica alla Serbia che avrà un problema alla schiena per dieci giorni

Altro infortunio in casa Napoli. Stavolta è Vanja Milinkovic-Savic la vittima. Come si apprende da una nota ufficiale della federazione serba, il portiere ha accusato un problema alla schiena che lo costringerà a saltare gli impegni con la nazionale contro Albania (11 ottobre) e Andorra (14 ottobre) validi per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

“Vanja Milinkovic sarà assente: Savic, che soffre di mal di schiena, ha giocato contro il Genoa sotto iniezioni, e il Napoli ha informato per iscritto la Fss che avrà bisogno di circa dieci giorni di recupero”, si legge. Lo ricordiamo, l’estremo difensore ex Torino aveva già deciso di saltare i precedenti impegni con la Serbia per cercare di integrarsi al meglio tra le fila del Napoli.

Leggi anche: Infortuni Politano e Lobotka, l’autorevolezza di Conte e del suo staff ha fatto pensare a una insidiosa fatalità