Lo United apre ad un rapido trasferimento di Mainoo. Il Napoli non aveva mai interrotto i contatti (Mirror)

Il Napoli potrebbe tentare un terzo colpo dal Manchester United dopo McTominay e Hojlund, ovvero Kobbie Mainoo. Il centrocampista non sembra scavalcare le gerarchie nei Red Devils e vorrebbe guadagnarsi un posto nelle convocazioni del Mondiale 2026 con l’Inghilterra.

Il centrocampista classe 2005 del Manchester United continua a sognare di poter lasciare lo United e secondo quanto riporta il Mirror il club inglese potrebbe aprire alla sua richiesta e in questo caso il Napoli sarebbe in prima fila. La giornalista di Sky Sports Sacha Tavolieri suggerisce al Napoli di rimanere in dialogo con i rappresentanti del centrocampista dello United dopo aver inseguito il ventenne per tutta la finestra estiva.

Secondo quanto riportato dal Mirror, il Napoli è ancora in contatto con l’entourage del giocatore e sarebbe disposto ad avviare una trattativa sulla base di un prestito. Antonio Conte, grande estimatore di Mainoo, vorrebbe chiudere l’operazione il prima possibile per avere già a disposizione un’alternativa a Frank Anguissa, che a gennaio sarà impegnato in Coppa d’Africa.

“L’ultimo rapporto indica che un passaggio temporaneo è ora in considerazione, che fornirebbe a Mainoo l’azione regolare che desidera, promuovendo al contempo il suo sviluppo. Si ritiene che Antonio Conte sia desideroso di concludere rapidamente i negoziati. Se Mainoo dovesse completare un passaggio alla serie A, si ritroverebbe con l’ex centrocampista dei Red Devils Scott McTominay a Napoli”.

Il tabloid inglese riporta però anche che non manca la concorrenza dal momento che Aston Villa e Newcastle stanno seguendo con attenzione la situazione, mentre dalla Spagna osservano interessate anche Real Madrid e Atletico Madrid.