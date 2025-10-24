L’Nba passa alla Tv in chiaro e gli ascolti la premiano nonostante gli scandali

L’inizio della stagione Nba 2025–26 è stato segnato da scandali extracampo, ma anche da un successo televisivo. La notte inaugurale su Nbc e Peacock ha attirato 5,6 milioni di spettatori, il miglior dato dal 2010 e un aumento del 90% rispetto all’anno scorso. Il cambio di emittente, il nuovo metodo Nielsen e due partite molto seguite – in particolare Thunder-Rockets con l’MVP Gilgeous-Alexander – hanno trainato gli ascolti. Anche Lakers-Warriors, senza LeBron ma con Curry e Dončić, ha superato i 5 milioni di spettatori. Il risultato conferma il forte ritorno di NBC e ridimensiona, almeno per ora, le preoccupazioni sul calo degli ascolti. Ne parla Frontofficesport

Gli scandali e il successo di ascolti nell’Nba

“L’inizio della stagione Nba 2025–26 è stato offuscato da vicende extracampo. Gli arresti, giovedì, di diversi giocatori e allenatori – attuali ed ex – legati a indagini sulle scommesse; e le accuse ai Clippers di aver aggirato il salary cap, storia che aveva dominato l’offseason. Ma giovedì la lega ha potuto accogliere anche una buona notizia. La doppia sfida della notte inaugurale trasmessa da Nbc e Peacock ha registrato martedì 5,6 milioni di telespettatori. E’ diventata la più seguita opening night dal 2010, come annunciato dalla rete. Il dato rappresenta un aumento del 90% rispetto alla media di 2,95 milioni di spettatori delle due partite inaugurali su Tnt lo scorso anno. Si tratta di Celtics–Knicks e Lakers–Timberwolves”.

I fattori che hanno contribuito a questo forte incremento di audience

“Il primo è il passaggio da Tnt a Nbc, e dunque dal cavo alla TV in chiaro per la serata inaugurale. Portare le partite su canali accessibili e piattaforme streaming è stato uno degli obiettivi principali del nuovo contratto mediatico della durata di 11 anni e dal valore di 77 miliardi di dollari. Il secondo è il nuovo sistema di misurazione di Nielsen, denominato Big Data + Panel. Annunciato in agosto, ha portato a un aumento dei numeri d’ascolto in tutti i principali campionati sportivi, inclusi Nfl e WNba. Anche la qualità della prima partita della stagione ha giocato un ruolo decisivo: i campioni in carica Oklahoma City Thunder hanno superato i rinnovati Houston Rockets dopo due tempi supplementari, con i tiri liberi decisivi del Mvp 2025 Shai Gilgeous-Alexander. Quella gara ha registrato una media di 5,85 milioni di telespettatori, con un picco di 7,1 milioni.

Il secondo match, Lakers–Warriors, trasmesso su Peacock fino a metà del secondo quarto a causa della durata della prima partita, non è stato altrettanto combattuto. Tuttavia, nonostante l’assenza di LeBron James, ha comunque attirato 5,11 milioni di spettatori, grazie anche alla presenza di Steph Curry e Luka Dončić. I due grandi mercati restano le attrazioni principali della lega: Lakers e Warriors, infatti, avevano totalizzato 7,91 milioni di spettatori il giorno di Natale dello scorso anno, il dato più alto per una partita di stagione regolare negli ultimi cinque anni. Questi numeri consolidano quello che viene considerato un ottimo ritorno televisivo per Nbc e potrebbero, almeno temporaneamente, mettere a tacere le discussioni sul calo degli ascolti che avevano accompagnato la Nba nei primi mesi della scorsa stagione”.