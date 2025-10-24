Scandalo scommesse Nba, scommettevano sapendo dei falsi infortuni: ecco le partite sotto inchiesta

Chauncey Billups, allenatore dei Portland Trail Blazers, e Terry Rozier, giocatore dei Miami Heat, sono stati arrestati ieri in una vasta operazione contro scommesse e gioco d’azzardo illegali nella Nba, la lega professionistica di basket nordamericana. Billups, 49 anni, campione Nba con i Detroit Pistons nel 2004 e ora allenatore dei Trail Blazers, è stato arrestato, con una trentina di altre persone, per la sua “presunta partecipazione a una rete nazionale di partite di poker truccate, legata alla mafia italoamericana”, ha spiegato durante una conferenza stampa Joseph Nocella, procuratore federale di New York. Rozier, 31 anni, è stato invece arrestato per un caso di scommesse sportive illegali basato sulla condivisione di “informazioni riservate”, definito dal procuratore federale come “uno dei sistemi di corruzione sportiva più audaci da quando le scommesse sportive online sono state legalizzate negli Stati Uniti”. El Paìs fa il punto sulla vicenda

L’inchiesta della Fbi

Continua El Pais

L’operazione ricorda un film di Hollywood. Ma non si è trattato di fortuna né di finzione teatrale», ha dichiarato Ricky J. Patel, agente speciale a capo dell’ufficio investigazioni per la sicurezza nazionale di New York (Hsi), durante la conferenza stampa in cui ha spiegato i dettagli del caso che ha portato all’arresto dell’allenatore dei Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, insieme ad altre trenta persone.

In realtà, l’Fbi ha condotto due operazioni parallele contro il sistema di frodi che coinvolge direttamente la Nba. Da un lato, è stata smantellata una rete di partite di poker truccate, in cui venivano utilizzati come esca giocatori e personaggi del mondo Nba; dall’altro, è stata scoperta una rete di scommesse illegali, che ha portato all’arresto del playmaker dei Miami Heat, Terry Rozier. Entrambe le operazioni sono strettamente legate e fanno parte di un’inchiesta durata quattro anni e condotta in 11 Stati americani.

Nel filone d’indagine che riguarda le scommesse sportive illegali, che hanno portato all’arresto di Terry Rozier e di altri cinque sospettati «Gli imputati hanno trasformato il basket professionistico in un’operazione di scommesse illegali, sfruttando informazioni mediche e di spogliatoio per trarne profitto», ha spiegato il procuratore Nocella Jr. «Si trattava di una sofisticata cospirazione tra atleti, allenatori e intermediari che sfruttavano informazioni riservate per guadagnare».

Le partite sotto inchiesta – Scandalo scommesse Nba

L’accusa dell’Fbi spiega che tra dicembre 2022 e marzo 2024, i detenuti hanno usato impropriamente informazioni non pubbliche sulle successive partite Nba per effettuare scommesse sportiv e riciclare le vincite. L’agenzia investigativa federale fornisce diversi esempi.

23 marzo 2023 – Partita degli Charlotte Hornets. Terry Rozier, attuale playmaker dei Miami Heat, poi giocatore dei Charlotte Hornets, avverte un vecchio amico che aveva intenzione di abbandonare la partita in anticipo a causa di un presunto infortunio. Il suo amico è stato in grado di scommettere sulla base di tali informazioni. Tre degli imputati hanno approfittato delle informazioni riservate per stanziare più di 200mila dollari per scommettere che le statistiche di Rozier sarebbero state “al di sotto” del loro livello abituale. Rozier ha abbandonato la partita dopo nove minuti con una prestazione mediocre. Molte delle scommesse hanno pagato, generando decine di migliaia di dollari di profitti. “Laster ha raccolto i soldi e poi a casa di Rozier hanno contato le vincite”, afferma l’accusa dell’Fbi.

24 marzo 2023 – Giocano i Portland Trail Blazers. Un altro degli imputati, Earnest, riceve e condivide informazioni privilegiate da un vecchio amico, poi da un allenatore Nba, che molti dei migliori giocatori dei Portland Trail Blazers avrebbero perso una partita contro i Chicago Bulls. Prima che l’informazione diventasse pubblica, gli imputati scommisero più di 100mila dollari contro i Blazers. Quando il cambio di formazione è stato successivamente confermato, le scommesse sono cambiate drasticamente e le prime scommesse del gruppo hanno generato enormi profitti.

6 aprile 2023 – Partita degli Orlando Magic. Uno degli imputati ottiene una dritta ottenuta attraverso un collegamento con un giocatore che allora era agli Orlando Magic. Apprende che molti dei migliori giocatori della squadra avrebbero perso una partita contro i Cleveland Cavaliers, informazioni che non erano ancora state rese pubbliche. Un complice comunica l’indizio all’imputato che ha scommesso circa 11omila dollari. Quando il cambio di formazione viene successivamente confermato e i Cavaliers vincono di 24 punti, l’imputato e il complice intascano le vincite.

9 Febbraio 2023 e 15 gennaio 2024 – partite dei Los Angeles Lakers. L’ex giocatore e allenatore Nba Damon Jones condivide e vende informazioni privilegiate in numerose occasioni su informazioni non divulgate relative alle partite Nba, come le scelte di formazione e le informazioni mediche pre-partita,. Le vende ai suoi complici che successivamente piazzano forti scommesse basate sulle previsioni. Ad esempio, il 9 febbraio 2023 e il 15 gennaio 2024, rispettivamente, Jones fornisce ai suoi complici informazioni riservate sulle informazioni mediche sui giocatori dei Los Angeles Lakers in modo che potessero piazzare scommesse basate su tali informazioni.

26 Gennaio 2024 e 20 marzo 2024 – partite dei Toronto Raptors. Jontay Porter, allora giocatore Nba con i Toronto Raptors, informa il suo complice Long Phi Pham e altri che avrebbe prematuramente abbandonato i match del 26 gennaio e del 20 marzo 2024 a causa di presunti infortuni. Porter accetta di ritirarsi presto dalle partite in modo che Pham e altri possano scommettere su queste informazioni non pubbliche. Pham, a sua volta, fornisce queste informazioni a un altro imputato che le condivide con altri complici. Successivamente, scommettono sulle scarse prestazioni di Porter attraverso una rete di falsi scommettitori. Quando Porter abbandona entrambe le partite in anticipo, molte delle scommesse fraudolente si rivelano vincenti.