L’Inter ha ripreso Napoli e Roma, ai nerazzurri basta un gol di Bonny (hanno vinto col 43% di possesso palla)

La Roma ha vinto anche negli expected goals (1,61 contro 0,68). Nel mondo reale, invece, sesta vittoria di fila per Chivu e soci. E primo posto agganciato

L’Inter ha ripreso Napoli e Roma, ai nerazzurri basta un gol di Bonny

Chivu riporta l’Inter in testa alla classifica. Quattro vittorie consecutive e si riporta su Roma e Napoli. Il Napoli, come sappiamo, è caduto contro il Torino di Baroni e Simeone. La Roma è stata sconfitta in casa proprio dalla squadra di Chivu che ha segnato dopo quattro minuti con Bonny (grazie alla difesa a centrocampo di Gasperson). Dopodiché i nerazzurri hanno controllato non sempre agevolmente ma alla fine hanno portato a casa il risultato. Non ce ne voglia Antonio Conte, ma l’Inter ha vinto a Roma col 43% di possesso palla. Ha però segnato un gol in più, e tanto fa (come direbbe quel tale). Non solo ma la Roma ha fatto registrare 1,61 expected goal contro lo 0,68 dell’Inter. Quindi per la realtà virtuale hanno vinto i romanisti di Gasperini. Nel mondo reale, invece, sesta vittoria consecutiva tra campionato e Champions.

Chivu ha superato la tempesta dopo le due sconfitte consecutive contro Udinese e Juventus. Ha riorganizzato l’Inter. Senza rivoluzioni, senza proclami. Con ogni probabilità l’Inter è ancora una volta la formazione più completa della Serie A.

La nuova classifica vede Inter, Roma e Napoli a 15 punti. Il Milan a 13 (in caso di vittoria, domani sera, i rossoneri andrebbero da soli in testa alla classifica). La Juventus ne ha 12 e domani gioca a Como.