LeBron vuole il titolo, quattro squadre in lizza per lui (Sport Illustrated)

Nel mezzo dell’incertezza che circonda il futuro di LeBron James nella Nba e con i Los Angeles Lakers oltre la stagione 2025-26, quattro squadre avrebbero contattato l’agente del giocatore, Rich Paul, per esprimere il loro interesse in uno scambio per la superstar dei Lakers. Lo ha riferito Dave McMenamin per Espn.

Quattro squadre avrebbero contattato LeBron James

Sport Illustrated scrive:

McMenamin non ha rivelato quali quattro squadre abbiano contattato l’agente del giocatore, ma ha osservato che Paul ha sottolineato come James non abbia chiesto ai Lakers di cederlo. Le attuali speculazioni sul suo futuro nascono dalle dichiarazioni di Paul per il quale LeBron avrebbe esteso la sua opzione da 52,6 milioni di dollari con i Lakers a patto che i gialloviola costruissero una squadra per il titolo.

Il giocatore potrebbe andare a Golden State

In seguito a questa dichiarazione, diverse squadre hanno preso in considerazione la possibilità di fare un’offerta, tra cui i Golden State Warriors . L’articolo di McMenamin su Paul conferma che quattro squadre si sono effettivamente offerte per lui. Nel contratto di James esiste una clausola per la quale dovrebbe approvare qualsiasi possibile scambio. In settimana LeBron ha assistito a una partita del figlio nelle leghe estive ma si è rifiutato di parlare del suo futuro.