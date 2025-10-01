Leao: «Non mi ero accorto di avere contro sette calciatori del Napoli, avevo visto solo Gutierrez e un altro»

In una diretta Twitch: «Ho provato a fare del mio meglio, ero appena tornato da un infortunio. La partita è stata durissima, soprattutto quando siamo rimasti in dieci»

L’attaccante del Milan, Rafael Leao, nel corso di una diretta su Twitch ha parlato di diversi temi del calcio attuale, tornando anche sulla vittoria di domenica contro il Napoli.

Le parole di Leao

«La partita contro il Napoli è stata durissima. Soprattutto quando siamo rimasti in dieci, mamma mia. Ero appena tornato da un infortunio, è stata molto difficile anche dal punto di vista del fiato. L’immagine mia contro sette giocatori azzurri? Nasce da un contropiede, ci ho provato ma non mi ero roso conto che fossero così tanti. Ho provato a fare del mio meglio. Avevo visto solo Gutierrez e un altro, non pensavo di avere sette uomini addosso».

Su Allegri

«Una reazione al suo tiro? Il mister è troppo forte, è top top top», dice l’attaccante riferendosi al pallone calciato con stizza sul finire di gara da parte del tecnico verso la panchina. «Ci vuole calma», dice prima di scoppiare in una fragorosa risata, scimmiottando una delle frasi cult del livornese.

Su San Siro

«Ogni volta che le squadre avversarie vengono a San Siro bisogna capire la furia del nostro stadio. La differenza tra San Siro e un altro impianto è tanta, è troppo importante per noi. Quando la curva canta per noi ci dà una forza grandissima anche se siamo stanchi. Non ci fa mollare fino alla fine. Ringrazio per questo i tifosi e dico che quest’anno vogliamo fare cose importanti».