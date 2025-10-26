L’Arsenal batte il Crystal Palace 1 a 0 e vola in testa alla Premier League
Il Manchester City e il Manchester United seguono a quota 16 punti. Liverpool in crisi nera a -7
Risultati abbastanza sorprendenti, quelli che arrivano dalla fredda Albione, con l’Arsenal che sembra lanciato verso la tanto agognata Premier League.
Arsenal in vetta: che sia l’anno buono?
L’Arsenal conquista la vetta della Premier League grazie al gol di Eze al 39′, battendo 1-0 il Crystal Palace e superando il Sunderland, ora secondo con 18 punti. La squadra di Mikel Arteta arriva a 22 punti, confermandosi in grande forma in questa fase della stagione.
Il Manchester City e il Manchester United seguono a quota 16 punti, mentre il City ha pareggiato oggi contro l’Aston Villa, fermato dal gol di Cash al 19′.
Situazione complicata per il Liverpool, che continua la sua crisi: la squadra di Klopp resta a 15 punti dopo 7 sconfitte in stagione e quattro ko consecutivi in Premier League, confermando un periodo estremamente difficile per i Reds.
Che sia finalmente l’anno buono per i ragazzi di Arteta? La stagione è lunga, ma le avversarie non sembrano più irresistibili come un tempo. I Gunners hanno spesso sfiorato la vittoria finale, soccombendo più di una volta al City di Guardiola. I tempi, adesso, sembrano abbastanza maturi per iniziare a sognare.
Arteta esalta De Bruyne: «Non ho mai visto un giocatore così»
A Sky Sport Uk:
«Non ho mai visto un giocatore così, un giocatore che riesce ad avere quella precisione ad alta velocità. E’ capace di correre 34km/h e lanciarla a 30 metri tra due avversari, mettendola in un punto perfetto. Non ho mai visto nessun altro farlo con quella velocità».