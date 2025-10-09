Laporta cambia rotta: «Vogliamo trovare un accordo e tornare in Uefa»

Il numero 1 blaugrana assicura: «Al Khelaifi ci ha invitato, siamo per la pace nel calcio europeo»

Joan Laporta cambia rotta, e lo fa pubblicamente. Dopo mesi di tensioni con la Uefa e di incertezza sul futuro della Superlega, il numero 1 blaugrana ha ventilato l’ipotesi di un riavvicinamento all’Efc e di abbandonare l’idea del torneo di sole superstar. L’intervista, arrivata a margine della riunione della stessa Efc, è stata alquanto esplicativa.

Le parole di Laporta

«Il presidente dell’Efc ci ha invitato. Accettammo tranquillamente l’invito. C’è un ottimo rapporto con Al-Khelaïfi. Siamo per la pace nel calcio europeo. Vogliamo trovare un accordo e tornare in Uefa. Questo è ciò che tutti i club vogliono. Venire qui ci permette di generare cose buone».

Dunque, una nuova fase di dialogo potrebbe prendere il via molto presto.

Fiducia in Flick e Deco

Non è poi mancato un passaggio sul momento attraversato dal suo club :

«Non vogliamo che ci sia rilassamento. La scorsa stagione abbiamo vinto tre titoli importanti – Supercoppa di Spagna, Copa del Rey e Liga – e ci è mancato poco per la Champions. Ora serve la stessa fame e la stessa intensità. Crediamo totalmente in Hansi Flick. Deco ha detto cose giuste: la squadra è competitiva, ma bisogna lavorare. L’obiettivo è mantenere viva la tensione per tutta la stagione».

Infine, su Yamal:

«Lamine Yamal è più maturo della sua età. È un ragazzo che si fa voler bene da tutti, dentro e fuori dal campo».

Sono ormai passati 4 anni da quando l’idea della Superlega cominciò a serpeggiare in seno al calcio europeo, con club del calibro di Real, Barcellona e Juventus autori di una vera e propria scissione nei confronti della massima autorità europea. Da allora, il progetto è naufragato e adesso i club promotori della competizione sono ormai ritornati alla base.