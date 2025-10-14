Lang-Neres, ballottaggio per una maglia da titolare contro il Torino (Gazzetta)

Torino-Napoli si avvicina a grandi passi (sabato ore 18) e, dopo due giorni di pausa, gli azzurri hanno ripreso ieri gli allenamenti a Castel Volturno. La trasferta è di quelle ostiche e Conte è chiamato a scegliere la migliore formazione possibile.

Il tecnico salentino, che potrà contare sull’intero gruppo soltanto da giovedì, avrà solo due giorni per preparare al meglio la sfida contro i granata di Baroni ed è chiamato a sciogliere diversi dubbi di formazione. Ecco cosa scrive D’Angelo sulla Gazzetta:

«La missione Torino è cominciata ufficialmente ieri. Pranzo a Castel Volturno e poi tutti – o meglio, chi non è partito per gli impegni delle qualificazioni mondiali – in campo, per la seduta di ripresa dopo due giorni e mezzo di pausa, per un lavoro metabolico di resistenza. Da oggi, anche i nazionali inizieranno a rientrare alla spicciolata ma soltanto giovedì Conte avrà praticamente tutto il gruppo a disposizione».

Lang e Neres per una maglia, Gilmour in cabina di regia

«E quindi per il prossimo match di campionato il tecnico avrà appena due giorni per preparare al meglio la sfida, in cui sicuramente dovrà fare a meno di Rrahmani in difesa e soprattutto di Lobotka in regia: lo slovacco sarà sostituito da Gilmour, l’alternativa naturale, apparso in buona condizione con la sua Scozia e autore dell’unico gol della sua carriera con la maglia di un club proprio nell’unica altra partita in cui è partito titolare quest’anno, contro il Pisa. Le soluzioni tattiche restano due: il 4-1-4-1 che è lo spartito di riferimento di questo inizio di stagione oppure il 4-3-3 visto già col Genoa: in caso di tridente, salgono le quotazioni di Neres e Lang per una maglia da titolare».