Il ct della Scozia su Gilmour: «Billy può fare passaggi decisivi che possono fare male agli avversari»

Billy Gilmour, centrocampista del Napoli, sta giocando titolare nella sfida della Scozia contro la Bielorussia, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, il ct Steve Clarke ha optato per schierarlo davanti la difesa e ha spiegato lui stesso il motivo della BBC Scotland prima del calcio d’inizio del match

«Se pensiamo di avere molto possesso palla, allora qualcuno come Billy è esattamente chi vuoi che abbia il pallone, per trovare quei passaggi decisivi che possono fare male agli avversari. Sono calciatori competenti, giocano tutti a un buon livello. Sappiamo che, se non facciamo le cose per bene, ci creeranno dei problemi».

Intanto però la Scozia si gioca un testa a testa a distanza con la Danimarca, contendendosi la vetta della classifica del Gruppo C: «Noi ci concentriamo su noi stessi. Faremo i conti su punti e gol alla fine della campagna”, ha spiegato Clarke. Intanto

Il tecnico ha stabilito il record come allenatore con più presenze alla guida della Scozia: «È come qualsiasi altra partita. Siamo ben preparati, speriamo che la squadra entri in campo e faccia quello che è in grado di fare, ottenendo il risultato che vogliamo. A parte questo, non penso troppo a me stesso».

«Un’altra vittoria, altri tre punti. Non ci si qualifica con le prestazioni, ci si qualifica con i risultati. Se arriva il risultato e anche la prestazione, tanto meglio. Partire bene in qualsiasi partita è fondamentale. Speriamo di gestire meglio il possesso rispetto a quanto fatto contro i greci. Speriamo di creare occasioni più avanti nel campo e coinvolgere il pubblico fin dall’inizio».