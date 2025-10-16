Lang ha trovato poco spazio al Napoli, ma sapeva che l’Eredivisie era la sua comfort zone (CorSport)

Ora lo rivorrebbero al Psv, gli dedicano post e parole affettuose. Finora non è mai partito da titolare, ma prima del ritorno a casa in Champions c’è la sfida con il Torino, occasione ideale per ritrovare minuti e fiducia.

Lang fatica a trovare spazio e già si parla di un suo possibile addio. Contro il Torino potrebbe arrivare finalmente la sua occasione? Chissà: finora non è mai partito da titolare. In vista della prossima sfida del Napoli contro il Psv il Corriere dello Sport:

“In Olanda è già countdown per il suo ritorno. Martedì prossimo Noa Lang sarà di nuovo al Philips Stadion di Eindhoven, casa sua per due anni, teatro di gol, vittorie e successi. Venti gol totali in 63 presenze, due scudetti vinti da protagonista, con la dieci sulle spalle, l’affetto della gente e dei suoi tifosi che sui social lo aspettano e non vedono l’ora di salutarlo da avversario in Champions. Gli dedicano post e parole dolci”.

Lang via da Napoli?

Scrive poi il Corriere dello Sport:

“Ha vissuto un avvio forse diverso dalle sue iniziali aspettative, ma ha dovuto fare i conti con molte novità, tra cui la tattica del calcio italiano, le indicazioni di Conte e, soprattutto, la concorrenza. Succede così quando si ha l’ambizione di crescere e si accettano nuove realtà dove mettersi di nuovo in discussione.

Lang sapeva bene che l’Eredivisie era la sua comfort zone ma non ha mai pensato di restarci a lungo. Già a gennaio avrebbe accettato volentieri Napoli, ma è stato frenato dal suo club con la promessa virtuale di vincere ancora insieme e poi lasciarlo partire. Detto, fatto. In estate il Napoli è tornato a bussare alla porta del Psv e ha chiuso per 25 milioni più bonus”.