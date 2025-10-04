L’Al-Hilal tenta Harry Kane, contratto faraonico: 300 milioni di euro per tre anni (Daily Mail)

Harry Kane continua a dominare il calcio europeo, e con lui le notizie che lo riguardano non smettono mai di stupire. Al Bayern Monaco, l’attaccante inglese sta vivendo una stagione stellare: 17 gol in nove partite tra Bundesliga e Champions League, numeri da fenomeno che portano la squadra in vetta e fanno girare la testa a tutti gli osservatori del calcio europeo. Ma mentre Kane segna e rompe record, il mercato non dorme mai e il suo nome finisce nei radar dei club più ricchi del pianeta. Ne scrive il Daily Mail

Una cifra monstre offerta dall’Al-Hilal ad Hatty Kane

Il 32enne ha già superato un primato impressionante: è il più veloce a raggiungere i 100 gol in un club tra i top cinque campionati europei, centrando il traguardo in appena 104 partite e superando Erling Haaland e Cristiano Ronaldo, che ci avevano messo 105. E mentre la Bundesliga e il Bayern festeggiano, dall’altra parte del mondo Al-Hilal, uno dei club più ricchi dell’Arabia Saudita, si dice pronto a offrire una cifra da capogiro per convincere Kane a lasciare Monaco: 261 milioni di sterline (300 mln euro circa) per tre anni, circa 1,7 milioni a settimana, numeri quasi irreali anche per chi ha visto Cristiano Ronaldo guadagnare quasi mezzo miliardo in due anni a Riyadh.

Non è la prima volta che il nome di Kane compare in trattative milionarie. Già nel 2023, quando lasciava il Tottenham, Al-Hilal aveva provato a portarlo in Arabia Saudita, ma la priorità dell’inglese era sempre stata il progetto sportivo: vincere trofei, alzare coppe, scrivere la storia. E proprio questo obiettivo lo ha portato a trionfare in Bundesliga la scorsa stagione, aggiungendo anche la Supercoppa Franz Beckenbauer. Ora che il peso del primo grande trofeo è alle spalle, resta da capire quanto contino ancora le ambizioni sportive nel suo futuro. Una possibile Premier League, per avvicinarsi al record di gol di Alan Shearer, potrebbe essere una tentazione. Kane è a 213 reti, a soli 47 dal leggendario Shearer, e con l’attuale ritmo di segnature, niente sembra impossibile.

La vita a Monaco è bella

Eppure, la vita a Monaco gli piace. Kane ha più volte ribadito di essere felice in Baviera, insieme alla moglie Kate e ai quattro figli: “La mia famiglia si è sistemata qui, i bambini amano la scuola e io sono davvero felice a Monaco. Amo l’allenatore, amo la squadra. Penso che siamo solo all’inizio di un periodo di grande successo per il club, e voglio farne parte. Quanti anni resterò? Non lo so, ma di sicuro voglio essere qui ancora a lungo”.