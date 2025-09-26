A Kane un rigore stava costando la carriera, oggi lo ha trasformato in un momento interessante e raffinato del match

Il Times dedica un articolo a Harry Kane e l’ “arte del rigore”, nonostante proprio un penalty stava costando la carriera dell’attaccante del Bayern Monaco. Il centravanti inglese, inoltre, sogna di iniziare a giocare a football americano quando terminerà la sua carriera da calciatore.

Un rigore stava costando la carriera di Kane: oggi ha trasformato il penalty in un momento interessante e raffinato del match

Il quotidiano scrive:

Mangia bene, dormi bene, espelli regolarmente. Due anni e nove mesi fa, Harry Kane ha sbagliato il tiro più importante della sua carriera finora: dal dischetto del rigore, all’84esimo del quarto di finale della Coppa del Mondo contro la Francia, con l’Inghilterra in vantaggio 2-1. Alan Shearer, predecessore di Kane come rigorista dell’Inghilterra, ha dichiarato che il ricordo del penalty sbagliato lo avrebbe perseguitato ogni giorno per il resto della sua vita. Eppure, il capitano dell’Inghilterra ha iniziato a segnare i rigori come se fosse una routine. Dalla Coppa del Mondo, Kane ha segnato 35 rigori su 36, un numero straordinario; nessun altro giocatore nei primi cinque campionati europei ha realizzato più di 26 reti per club e nazionale. Sabato scorso, ne ha segnati due contro l’Hoffenheim nella sua decima tripletta da quando gioca al Bayern Monaco. Per lui, il movimento del corpo per calciare un rigore è diventato un’abilità fondamentale, un momento di routine. Per le squadre come il Bayern, il rigore è diventato negli anni una conseguenza indiretta nel provare a fare gol, un qualcosa di specificamente ricercato. Quando Kane ha quindi scelto di unirsi al club, che lo sapesse o no, stava prendendo la decisione che gli avrebbe dato la massima esposizione per quella che era stata la sua nemesi allo stadio Al-Bayt in Qatar.

I calci piazzati sono diventati il suo pane quotidiano, ma ognuno lascia una scia di briciole. Il fatto che sia riuscito a stare un passo avanti alla previsione di una “perdita di informazioni” poiché i penalty vengono studiati dagli avversari, rende i suoi numeri ancora più impressionanti. Ha iniziato a essere più fantasioso nel tirare un rigore, facendo dipendere tutto dal portiere. Kane ha preso un aspetto del gioco che è semplice, poco attraente e ripetitivo che gli ha inflitto il momento più difficile nella sua carriera, portandolo a diventare interessante e raffinato. Ha parato spesso della sua ambizione, quando terminerà col calcio giocato, di diventare un giocatore di football americano, dichiarando: «Chiaramente, ci sono alcune differenze importanti tra calciare un rigore e un field goal: la forma della palla, la forma del bersaglio, l’assenza di un portiere, la presa, persino la divisa. Ma ci sono anche alcune somiglianze fondamentali: è un’abilità individuale, che il giocatore è spesso chiamato a eseguire dopo lunghe pause e nei momenti di alta pressione».