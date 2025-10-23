La giornata di Haaland: vasche di ghiaccio, bistecche Tomahawk mangiate con le mani, caffè con sciroppo d’acero

Haaland senza filtri. Un video mostra le sue sessioni di stretching a casa, la dieta da 6.000 calorie e le visite alla fattoria locale per latte crudo e bistecche Tomahawk. Girato nella settimana del gol contro il Brentford, documenta la sua stagione da record con 24 reti in 14 partite tra club e nazionale.

Si vedono anche momenti personali con la compagna Isabel, conosciuta da bambini nell’accademia del Bryne, e il lato più umano e ironico del norvegese.

Lo riporta il Telegraph.

La vita di Haaland

L’attaccante del Manchester City ha lanciato il proprio canale YouTube e il primo episodio è stato visto in anteprima da Telegraph Sport.

8:00 – Colazione

La giornata inizia con uova condite con pepe su pane di segale consegnato fresco a casa quella mattina. Caffè appena fatto (in una tazza con la scritta “good vibes only”), che beve con latte crudo e sciroppo d’acero “per proteggere la caffeina con grassi e zuccheri”.

«Il caffè è un superalimento, se lo prepari nel modo giusto. Tutto dipende dalla qualità e da quando lo bevi», spiega. «Anche il latte crudo è un superalimento. Fa bene allo stomaco, alla pelle, alle ossa e ai muscoli, ed è per questo che lo bevo».

9:00 – Stretching e massaggi

Alle nove arriva a casa sua Mario Pafundi, il fisioterapista della prima squadra del City, per guidarlo in una sessione di stretching e massaggi nella palestra domestica.

Haaland ha raccontato di aver avuto ripetuti problemi agli adduttori durante il periodo in Germania. Ha rivelato come il lavoro con Pafundi abbia migliorato notevolmente la sua flessibilità. Da sdraiato con le ginocchia piegate, Pafundi mostra che, al suo arrivo al City, Haaland non riusciva ad aprire le gambe oltre un angolo di 70 gradi, mentre ora riesce a portarle completamente giù fino all’altezza del tavolo.

Pafundi ha aggiunto: «All’inizio tremava per la debolezza nella zona inguinale. Ora riesce ad aprire completamente le gambe da solo, quindi la sua flessibilità unita alla potenza fisica rappresenta la migliore combinazione possibile per un atleta».

10:00

Il norvegese si posiziona davanti alla macchina per la terapia a luce rossa, che utilizza raggi infrarossi per penetrare in profondità nei tessuti e nelle articolazioni. Gli esperti sostengono che questo trattamento aiuti a calmare la risposta infiammatoria del corpo e a ridurre i tempi di recupero. Haaland giura sull’efficacia di questo metodo non Uv.

«Molti mi chiedono perché lo faccio», racconta. «Dal sole riceviamo molta luce rossa. Ora non c’è molto sole all’esterno, quindi ho bisogno di questa macchina per ottenere un po’ di luce rossa sulla schiena e sul corpo».

12:15

Per pranzo, al centro sportivo del Manchester City, Haaland mangia riso fritto con uova, branzino e asparagi, accompagnati da acqua con elettroliti, prima di un’altra sessione di massaggio sportivo con Pafundi.

13:00

L’allenamento con il resto della squadra si svolge sotto la pioggia battente.

17:30

Uno dei momenti in cui Haaland è più felice, è quando prepara la cena. «Amo il cibo. L’ho già detto: vivo per mangiare, qualunque cosa succeda nella giornata», afferma. Isabel, la compagna, conferma sorridendo: «Oh mio Dio, mangia tantissimo. Tutto ruota sempre intorno a “quando sarà il prossimo pasto, cosa cuciniamo, cosa mangiamo?».

«Dovreste chiedere a Isabel se pensa che io sia un bravo cuoco. Se lo chiedete a me, direi di sì, assolutamente», dice ridendo. «Vivo da solo dai 16 anni, quindi ho dovuto imparare a cucinare. Quando mi trasferii a Molde, rimasi completamente solo. È stata un’esperienza interessante, ma utile: mi ha insegnato molto».

18:00

Haaland interrompe la preparazione delle bistecche sul barbecue per immergersi nella sua vasca di ghiaccio all’aperto, seguita da una sauna.

«Cerco di fare bagno freddo e sauna quattro o cinque volte a settimana, ma credo che non si debba esagerare con la sauna prima delle partite – sicuramente invece dopo».

19:00

Isabel racconta l’approccio di Haaland al cibo: «Pensa davvero a ciò che mette nel suo corpo. È stato lui a far crescere anche in me l’interesse per la nutrizione, infatti ho iniziato a studiarla. Cerchiamo sempre di preparare cene sane, ma che abbiano comunque un buon sapore. È quello che tutti vogliono, no? Nessuno vuole vivere solo di cibo spazzatura».

«Davanti alle telecamere, vedete? Mangiamo con le mani», dice. «È quello che facciamo sempre», aggiunge Isabel.

Autentico e divertente, l’arrivo di Haaland su YouTube è un successo. Il Telegraph scrive:

“Haaland può sembrare quasi una macchina in campo, vista la frequenza impressionante con cui segna. Tuttavia, sotto questa immagine si nasconde un essere umano genuinamente caloroso e divertente. È difficile non affezionarsi a questo personaggio unico.