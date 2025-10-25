La Danimarca dice basta alle pubblicità di scommesse prima e dopo le trasmissioni sportive

La legge vieta annunci dieci minuti prima e dieci minuti dopo le partite, estendendo il divieto anche agli stadi e alle scuole.

Il governo danese ha approvato una nuova normativa che limita la pubblicità del gioco d’azzardo nelle trasmissioni sportive, con l’obiettivo di proteggere i giovani e chi è a rischio dipendenza. La legge vieta annunci dieci minuti prima e dieci minuti dopo le partite, estendendo il divieto anche agli stadi e alle scuole. Un grande passo avanti per la Danimarca.

Stop alle pubblicità di betting in Danimarca: i dettagli

Il provvedimento vieta la promozione di quote live sui tabelloni e sugli striscioni durante le partite, e impedisce l’uso di volti di giovani sotto i 25 anni o di personaggi pubblici nelle campagne pubblicitarie. Viene inoltre rafforzato il controllo sui siti di scommesse nelle scuole.

Secondo quanto riportato dai media locali, il governo intende potenziare i programmi di trattamento delle dipendenze da gioco e inasprire le regole per i cosiddetti “gamefluencers”, influencer che promuovono scommesse sportive sui social. L’obiettivo dichiarato è ridurre le tentazioni e tutelare i soggetti più vulnerabili, soprattutto in occasione di eventi come la Superligaen soggetta a grande attenzione dei bookmaker.

Il Betting sfrenato è una piaga che coinvolge tantissimi sport, non solo il calcio. Passi del genere non possono far altro che aumentare la consapevolezza e la sensibilizzazione intorno a un tema estremamente delicato.