La Bild: “Inter e Milan in corsa per Kim a gennaio”

Torna forte l’interesse dell’Inter nei confronti di Kim Min Jae, difensore del Bayern Monaco che piace da tempo ai nerazzurri. Il club di viale della Liberazione dovrà operare in difesa la prossima estate e il coreano è uno degli obiettivi più importanti sul taccuino dei dirigenti. A confermarlo è Tobi Altschaffl, giornalista tedesco, in un podcast per la Bild.

Calciomercato Inter su Kim

«Min Jae Kim si fa sempre notare: è molto motivato, anche se è solo una riserva. E ora circola una voce: l’Inter e il Milan sarebbero interessati a Min Jae Kim. È vero o no? È vero — e questa è una buona notizia per il Bayern Monaco»

Non è la prima volta che il nome di Kim Min Jae viene accostato all’Inter. Già in passato i dirigenti di viale della Liberazione avevano messo gli occhi sul calciatore, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico internazionale. L’Inter avrebbe la disponibilità economica per affondare il colpo, mentre il Milan resta alla finestra.