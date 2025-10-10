Kvaratskhelia: «Grazie al Psg sono al 100%. Ora devo qualificarmi ai Mondiali»

Domani sera alle 20:45 la Spagna sfida la Georgia per le qualificazioni ai Mondiali 2026, sempre se il tempo lo permette, perché a Elche sono previste forti piogge. Intanto Khvicha Kvaratskhelia, 24 anni, reduce dall’infortunio al polpaccio che gli ha fatto saltare diverse partite, compreso il match di Champions contro il Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa.

Ecco cosa ha detto, lui che ha voluto anche ringraziare il Psg:

«È fantastico che abbiamo avuto abbastanza tempo per prepararci. Voglio ringraziare il mio club, che mi ha aiutato molto a tornare al 100%. Mi sono allenato duramente per essere pronto e dare il massimo per la mia nazionale. La squadra farà tutto il possibile per avere successo, purché abbiamo una minima possibilità di qualificarci per il Mondiale. Conosciamo l’importanza di queste partite. Spero che seguendo le istruzioni dell’allenatore, tutto finisca bene per noi».

Psg in emergenza: Luis Enrique non avrà nemmeno Kvaratskhelia contro il Barcellona

Il Napolista scriveva:

“Piove sul bagnato per Luis Enrique e il Psg. Il club campione d’Europa, contro il Barcellona, non avrà nemmeno Khvicha Kvaratskhelia. Oltre all’ex Napoli salteranno l’impegno Doué, Dembelé e Marquinhos. In pratica c’è da inventare l’intero reparto offensivo, sebbene come ben noto l’attacco dei parigini ha diverse soluzioni di primissimo livello. Il georgiano non è stato convocato, ultimo ad infortunarsi in ordine cronologico. Ha accusato un fastidio muscolare nella sfida di sabato scorso contro l’Auxerre. I due fantasisti francesi, invece, sono out da fine agosto e rientreranno solo dopo la sosta, al pari del difensore che si è fermato per una contusione muscolare”.