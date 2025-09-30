Psg in emergenza: Luis Enrique non avrà nemmeno Kvaratskhelia contro il Barcellona

Il georgiano ha accusato un fastidio muscolare nella sfida di sabato scorso contro l'Auxerre. Oltre all'ex Napoli salteranno il big match di Champions League anche Doué, Dembelé e Marquinhos

Piove sul bagnato per Luis Enrique e il Psg. Il club campione d’Europa, contro il Barcellona, non avrà nemmeno Khvicha Kvaratskhelia. Oltre all’ex Napoli salteranno l’impegno Doué, Dembelé e Marquinhos. In pratica c’è da inventare l’intero reparto offensivo, sebbene come ben noto l’attacco dei parigini ha diverse soluzioni di primissimo livello. Il georgiano non è stato convocato, ultimo ad infortunarsi in ordine cronologico. Ha accusato un fastidio muscolare nella sfida di sabato scorso contro l’Auxerre. I due fantasisti francesi, invece, sono out da fine agosto e rientreranno solo dopo la sosta, al pari del difensore che si è fermato per una contusione muscolare.

Psg e Luis Enrique nei guai: Kvaratskhelia out dai convocati

L’Equipe scrive:

“Mercoledì sera (ore 21:00), Luis Enrique dovrà fare a meno di Khvicha Kvaratskhelia per la trasferta del Psg a Barcellona, ​​valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Il georgiano, infortunato sabato contro l’Auxerre, è assente e non è incluso nella lista dei convocati annunciata dal club oggi. Il Paris potrà invece contare su Vitinha – anch’egli reduce da un infortunio – e su Joao Neves, rientrato in squadra dopo aver saltato le ultime due partite di Ligue 1″.