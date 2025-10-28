Kroos difende Vinicius dopo la reazione nel Clásico: «In certe partite non vuoi mai essere sostituito»

Toni Kroos è intervenuto dalla Germania per commentare la scena che ha infiammato il post-Clásico tra Real Madrid e Barcellona: la furiosa reazione di Vinicius Jr. al momento della sostituzione. Il brasiliano, contrariato per essere stato richiamato in panchina da Xabi Alonso, avrebbe pronunciato la frase «Lascio questa squadra».

Le parole di Kroos

«Quando giochi una partita eccezionale, specialmente in un match come questo, non sei felice. Non mi è mai piaciuto nemmeno essere sostituito. Ad essere onesti, non sono mai andato negli spogliatoi subito dopo essere stato sostituito. Si può sempre giudicare molto dall’esterno. M. Nessuno può giudicare e immaginare quell’emozione. O spesso la maggior parte di coloro che la giudicano non si mettono nei suoi panni».

Kroos ha poi sottolineato che non ci sarà alcuna frattura tra Vinicius e Xabi Alonso, confidando nella comprensione dell’allenatore:

«Vini avrebbe potuto trattenersi. Tuttavia, voglio sottolineare che è una situazione emotivamente eccezionale essere lì sotto in una partita come questa. Ci sono passato molte volte, quindi non devi sempre prendere tutto così sul serio. Anche gli allenatori di solito non lo fanno. Soprattutto quelli che erano giocatori».

Parole di un calciatore che sa bene come affrontare uno dei match più sentiti d’Europa.