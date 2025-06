Il Milan vuole inserire Kim nell’affare Leao al Bayern (Gazzetta)

"Il punto è l'ingaggio di 9 milioni fuori budget nel Milan non paga a nessuno". Leao in teoria ha una clausola di 175 milioni, molto in teoria

Il Milan si sta “liberando” di Theo e Leao. O almeno così pare. Gazzetta – che aveva già parlato dell’interesse arabo per il francese – ora si sbilancia sul Bayern Monaco alla ricerca dell’ennesimo esterno offensivo. Questa volta in ballo potrebbero esserci delle contropartite tra cui il ben noto Kim Min Jae, che in Italia col Napoli ha vinto uno scudetto da protagonista mentre in Bundesliga non ha mai rubato l’occhio. Il Bayern vuole Leao che in teoria ha una clausola di 175 milioni, ovviamente il Milan accetterebbe molto meno ma molto meno.

Leao verso il Bayern, occhio a Kim che ha fatto benissimo in Italia (Gazzetta)

Di seguito l’analisi della Rosea:

“Il Bayern comanda il gioco e può far saltare il banco, perché di fronte a un’offerta molto alta, un tavolo si aprirebbe anche per Leao. Il punto è capire quale sia un’offerta irrinunciabile. […] Il club invece non ha esigenza di cedere. Reijnders è sostanzialmente del City, Maignan vicino al Chelsea, Theo Hernandez ha rifiutato l’Al Hilal ma resta con un piede fuori da Milanello. […] Le variabili, semmai, sono la concorrenza di altre squadre – Arsenal, Liverpool e Al-Nassr hanno fatto parlare negli scorsi mesi – e l’inserimento di un calciatore nella proposta del Bayern al Milan. Quale? Qualche candidato si può individuare. Kim, Coman, Zaragoza.

Kim Min-jae ha già vinto uno scudetto in Italia. Napoli 2023, ovviamente. E ora? Mettiamola così: non è incedibile. Il Bayern è pronto a valutare una possibile partenza e il Milan apprezza. L’idea è prendere un difensore centrale dal mercato e Kim in Italia ha fatto benissimo. Due problemi: la valutazione e l’ingaggio, che non è lontano dai 9 milioni a stagione, assegno mensile che il Milan non paga a nessuno. Kingsley Coman invece ha già vissuto un anno con Max Allegri. Un anno niente male: era il 2014-15 e la Juve arrivò in finale di Champions. Il Bayern, a dieci anni dal giorno in cui lo prese, potrebbe rimandarlo in Italia”.