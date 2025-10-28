Il Var sul rigore di Napoli-Inter: “Non possiamo levarlo perché c’è un contatto. Non possiamo entrare nell’intensità del contatto”

Dazn pubblica gli audio completi tra il var e l’arbitro Mariani per il rigore concesso in Napoli-Inter. Il Var controlla dopo che l’arbitro, su segnalazione del guardalinee ha concesso il rigore:

Dal Var «Beh, comunque… comunque, eccolo lì. Guarda il viso di Di Lorenzo è sul pallone e sta andando al tiro. Acerbi ancora non può arrivare sul pallone, quindi disciplinare… Mkhitaryan basso per cortesia.

«Un secondo Maurì. Sto verificando tutta la dinamica per capire l’accadimento»

Altra voce del var: «Guardiamo solo Mkhitaryan e vediamo cosa fa il difensore»

Var: «Anche alla reverse per cortesia»

«La reverse alta quella di prima?»

«No no, la reverse bassa. Ecco bravo. Ragazzi non possiamo levarlo perché c’è un contatto. Non possiamo entrare nell’intensità del contatto e quindi la dinamica è che lui non si allarga per cercare… lui cerca solo di proteggere il pallone». Poi chiama l’arbitro: «Allora Maurizio, sono Valerio. Il rigore è confermato, il fallo è di Mkhitaryan. Se ti dicono che Di Lorenzo allarga la gamba, Di Lorenzo non allarga la gamba ma protegge il pallone»