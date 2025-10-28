Home » Approfondimenti » Palazzo e Var

Il Var: “Di Lorenzo allarga la gamba per proteggere il pallone”. Dopo giorni di bugie, una verità

A Open Var Dazn ha reso noti i dialoghi tra gli arbitri di Napoli-Inter, sull'episodio da rigore, ovvero il contatto avvenuto su Di Lorenzo.

Teotino

La trasmissione Open Var di Dazn ha finalmente reso pubblici gli audio dei dialoghi tra gli arbitri di Napoli-Inter, sull’episodio da rigore, ovvero il contatto avvenuto su Di Lorenzo.

Sala Var: “Nulla, verifichiamolo però”.

Arbitro: “Ho visto ragazzi”.

Guardalinee: “Occhio è rigore, occhio è rigore”.

Arbitro: “Sei sicuro?”

Guardalinee: “E’ rigore, è rigore, è rigore”.

Sala Var: “Ha fischiato il rigore”.

Sala Var: “Allora, verifichiamo. Qui sicuramente da dietro lo prende. E’ vero che lui si frappone, ma si frappone per una ricerca….vediamo una di taglio”.

Sala Var: “Un attimo Mauri”.

Arbitro: “Aspetta un attimo, devo sentire un attimo il Var”.

Sala Var: “Sto verificando. Lui non allarga la gamba per guadagnare uno spazio che non è del pallone, bensì allarga la gamba per la protezione del pallone”

Correlate